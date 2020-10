"Clermont en rose" : la lutte contre le cancer n'est pas virtuelle

"Clermont en rose" aura bien lieu cette année, quoi qu'il arrive. La manifestation s'est adaptée au contexte sanitaire. On ne verra donc pas de défilé de tee-shirts roses en ville, mais chacun va pouvoir participer à des courses virtuelles, ou bien choisir sa discipline, et la pratiquer où bon lui semble : courir, marcher, pédaler, nager. L'important, c'est de manifester sa solidarité à l'égard des malades et des associations qui luttent contre le cancer.

Les inscriptions encore possibles

Ce jeudi soir, environ 1600 personnes se sont inscrites à la manifestation. On est loin des 8571 participants de l'an passé, mais ce n'est pas fini ! On peut encore s'inscrire ce vendredi et ce samedi au kiosque de la place de Jaude ou bien sur le site clermontenrose.fr

Le montant des inscriptions (10 euros par personne) sera intégralement reversé aux associations : 11 associations cette année, qui oeuvrent en faveur de la recherche, la prévention ou les soins de support.

Pas de tee-shirts à retirer, mais des bandeaux siglés. Une boutique éphémère est également ouverte à Jaude. Le montant de la vente des cadeaux ira également aux associations.

A vous de choisir !

Vous avez la possibilité de vous inscrire aux courses virtuelles suivantes :

la course chronométrée exclusivement féminine

la course chronométrée duo mixte ou duo féminin.

la course/marche allure libre pour tous, Femmes, Hommes et Enfants.

Inscrivez-vous à cette édition et mobilisez votre famille, vos amis …mêmes ceux qui sont loin.

Relevez le défi à votre rythme, où que vous soyez, entre le 2 et le 4 octobre 2020, et surtout partagez vos exploits sur la page Facebook de "Clermont en rose" ou sur l’adresse mail clermontenrose2020@gmail.com et surtout pensez à envoyer vos kilomètres pour faire grimper le compteur.

Sinon, choisissez une activité qui vous convient. Et si le temps est vraiment morose, vous pouvez rester chez vous : vous pouvez pédaler sur un vélo d'appartement, utiliser votre rameur, monter et descendre vos escaliers, tout est possible !