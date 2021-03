Puy-de-Dôme : une journée de tests salaires organisée lundi à Châtel-Guyon

Les indicateurs du taux d’incidence de la Covid-19 étant élevés dans la cité thermale, la population est invitée se faire tester gratuitement et sans rendez-vous. Les écoliers ont également reçu un kit.

Châtel-Guyon se teste massivement. En raison des indicateurs du taux d’incidence du Covid-19 élevés et à la suite de la fermeture de la crèche, l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec la Préfecture du Puy-de-Dôme, propose une journée de dépistage de la population lundi 29 mars de 9 heures à 18 heures à La Mouniaude. Ces tests sont gratuits et sans rendez-vous.

Les médiateurs de lutte anti-Covid missionnés par l’ARS interviendront pour effectuer des dépistages, sensibiliser les habitants en délivrant les messages de prévention et pour identifier des personnes contacts, en questionnant les personnes, dont le test serait positif. L’objectif est de casser le plus précocement possible les chaînes de transmission du virus. L’équipe de médiateurs mobilisée dans cette mission, ont été formées spécifiquement.

Le dépistage se fait sur la base du volontariat, il est pris en charge à 100% par l’Assurance maladie. Il s’agit de tests réalisés par prélèvements salivaires, complété par un prélèvement naso-pharyngé si le patient est positif. Les personnes doivent apporter leur carte vitale.

Et pour les écoliers ?

Les élèves des écoles, quant à eux, recevront un kit de dépistage à réaliser à la maison ce weekend. Ils devront présenter leur résultat lundi 29 mars à leur établissement avant de rejoindre leur classe. L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Châtel-Guyon invite le plus grand nombre d’habitants à venir réaliser un dépistage ce lundi à la Mouniaude afin de freiner la propagation du virus.

En pratique :