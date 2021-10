Puy-de-Dôme : une nouvelle formation en apprentissage pour recruter des aides-soignants

En zone rurale ou semi-rurale, 25% des postes d'aides-soignants ne sont pas pourvus ou comblés par des personnels dont ce n'est pas le métier comme les ASH (agents des services hospitaliers). Un chiffre qui suffit à résumer les besoins dans des hôpitaux comme Thiers ou Ambert, qui avec le CHU de Clermont-Ferrand vont proposer, à compter de janvier 2022, 19 places de formation en apprentissage (5 à Thiers, 3 à Ambert et 11 au CHU de Clermont-Ferrand en septembre 2022). Une nouveauté en association avec l'Institut des Métiers de Clermont-Ferrand chargé du recrutement et du suivi des futurs apprentis.

Un moyen de fidéliser les futurs aides-soignants

Accessible avec un bac ou depuis d'autres métiers hospitaliers, l'apprentissage permet d'éviter l'habituel concours d'accès. Les trois hôpitaux espèrent ainsi attirer d'autres candidats et les insérer tout de suite dans les établissements qui en ont besoin. "L'intérêt c'est que l'élève fait sa formation et pendant ce temps il est aussi employé par un établissement de santé de proximité avec la volonté de participer à la vie d'une équipe et de faire en sorte qu'il soit fidéliser par l'établissement", explique Patrice Perrier-Gustin, coordinateur des instituts de formation du CHU de Clermont.

Autre avantage de l'apprentissage rappelle Fabrice Mirou, directeur de l'Institut des Métiers, l'apprenti est salarié de l'entreprise et donc rémunéré. Une rémunération revalorisée lors du récent Ségur de la santé ajoute Patrice Beauvais, directeur des hôpitaux de Thiers et d'Ambert. "Aide-soignant, en début de carrière c'est 1760 euros et cinq ans après 1838 net, plus une série de primes, en particulier pour les personnes âgées, une prime grand âge de 100 euros. Bien sûr c'est toujours insuffisant mais c'est un élément important qui participe de la revalorisation de ce métier."

Des formations qui depuis peu, font le plein

"Il y a deux, trois ans, on n'arrivait pas à pourvoir toutes les places de formation", reconnaît Patrice Beauvais. Aujourd'hui ce sont 110 candidatures qui arrivent à l'institut de formation des aides-soignants (Ifas) de Thiers pour 30 places, dont cinq réservées à l'apprentissage. L'objectif est de doubler la capacité pour la rentrée de janvier 2023. L'Ifas d'Ambert, lui, doit passer de 25 à 45 élèves et reçoit déjà plus de candidatures qu'il ne peut en accepter.

Une augmentation des quotas planifiée en partenariat avec les villes de Thiers et d'Ambert qui vont mettre de nouveaux locaux à disposition des instituts de formation dans le cadre de la redynamisation de leurs centres-villes.