Puy-de-Dôme : une troisième dose pour éviter une troisième vague

Dans le Puy-de-Dôme, plus de 90 % des résidents des Ehpad ont désormais un schéma vaccinal complet.

Pour les prémunir des variants, les personnes âgées et les plus fragiles doivent recevoir une troisième dose, dans les six mois après leurs deux injections, recommande l'ARS. 180 000 habitants, soit 37% de la population du Puy-de-Dôme est concernée par la 3ème dose.

La 3ème dose se fait avec un vaccin ARN messager. © Radio France - Claudie Hamon

Une vaccination qui n'est pas imposée. A l'Ehpad Louis Pasteur de Lempdes, seulement deux résidents sur les 80 ont refusé la vaccination. Il faut dire que l'établissement a été durement éprouvé lors de la première vague. 19 résidents sont décédés de la Covid 19.

Roger, Mauricette et Gabrielle ont reçu leur 3ème dose à l'Ehpad Louis Pasteur de Lempdes. © Radio France - Claudie Hamon

"La vaccination des résidents et les protocoles sanitaires draconiens mis en place dans les établissements pour personnes âgées ont permis de faire reculer la maladie," précise Jean Schweyer, le délégué départemental de l'ARS. "Effectuer le rappel dans cet Ehpad est important suite à l'épisode dramatique que les résidents et l'équipe ont vécu."

A 84 ans, Roger n'a pas hésité une seconde : "il faudrait être léger pour refuser de se faire vacciner. Ca ne veut pas dire que ça sera la dernière dose." " Je n'ai jamais rien ressenti après mes injections !" Lance Mauricette, 86 printemps. A 95 ans, Gabrielle n'a jamais envisager refuser le vaccin. "Tous mes proches, mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont vaccinés. On est tous protégés ! "

L'Ehpad Louis Pasteur de Lempdes. © Radio France - Claudie Hamon

La troisième dose se fait uniquement avec un vaccin ARN messager. "_Pfizer-BioNTech ou Moderna, les seuls vaccins au monde dont les études ont montré qu'ils étaient efficaces contre les variants,_" précise le docteur Jean-Michel Calut, généraliste à Lempdes et médecin de plusieurs résidents. "Il est aussi urgent de faire un rappel aussi après le Janssen" poursuit le docteur Calut, "car le Janssen c'est un vecteur viral comme l'Astrazeneka. Dans la durée, il est moins efficace contre les variants."