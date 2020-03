Puy-de-Dôme : virus ou pas, le don du sang c'est toute l'année

Le stade Michelin ouvre ses portes pour le don du sang. C'est la plus importante collecte de sang de l'année et du Puy-de-Dôme, mais il n'y avait pas foule.

L'établissement Français du sang et les nombreux bénévoles des associations et du rotary Club se sont mobilisés sur deux étages du stade Michelin pour accueillir les donneurs. Les élèves du lycée hôtelier de Chamalières ont mis les petits plats dans les grands pour l'occasion. Et pourtant il n'y a pas foule en milieu de journée.

Il faudrait 1 400 dons de sang par jour. © Radio France - Claudie Hamon

Moins de 12 jours de réserve de sang

Ce qui inquiète Pascal Le Moal, cadre de santé à l’Établissement Français du Sang du Puy-de-Dôme. "Ça ne marche pas bien. On a même du envoyer des SMS à nos donneurs les plus fidèles pour qu'ils viennent donner leur sang en urgence. D'ailleurs depuis le début de la semaine, dans toute la région, les prélèvements sont en baisse. On est inquiet car les réserves diminuent. Nous sommes à moins de 12 jours de stock alors que nous devrions être autour de 14 jours." Dans l'idéal, il faudrait 1 400 dons par jour.

Les personnels de santé savent gérer les épidémies de toute sorte. © Radio France - Claudie Hamon

Difficile de dire si cette baisse de donneurs est due au Corona virus, "sauf en cas de symptômes grippaux on peut donner son sang. Nous avons l'habitude", précise Pascal Le Moal. "Tous les donneurs peuvent être rassurés !"

De nombreux bénévoles se mobilisent pour le don du sang. © Radio France - Claudie Hamon

Bernard Moulin, membre du Rotary de Chamalières se désole, "il nous faut absolument des primo donneurs, pour ensuite les fidéliser. On a beaucoup tracté devant les universités. L'an dernier, nous avons réussi à avoir 90 primo donneurs, c'est aussi un objectif très important. Pour bien faire, il nous faudrait aujourd'hui 500 dons."

On peut donner son sang jusqu'à 70 ans

Josiane, présidente de l'association pour le don du sang de Gerzat ne comprend pas pourquoi, les gens ne donnent pas. "C'est plus qu'important, c'est vital ! Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas malades et qui devraient donner. _Le but c'est de sauver des vies ! On ne travaille que pour ça._A 70 ans, Josiane donne encore son sang, plus pour longtemps car la date limite est la veille des 71 ans. Elle voudrait bien aussi passer la main en tant que présidente "mais ça ne se bouscule pas. Même au sein de notre association. On recherche toujours des bénévoles prêts à endosser des responsabilités."

Si vous avez manqué la grande collecte du Michelin, rendez-vous ce jeudi après-midi à la Maison de l'Oradou de 16h00 à 19h30, à Clermont-Ferrand. L’Établissement Français du Sang vous accueille toute l'année.