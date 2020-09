Pyrénées-Atlantiques en zone rouge : premier match sans buvette ni 3e mi-temps pour les rugbywomen de Lons

La buvette, pendant un match de rugby, c'est central. Supporters, joueuses, dirigeants de l'équipe de Lons sont unanimes : "ça fait partie du match. C'est un lieu convivial, ça occupe la mi-temps et, à la fin, c'est là que les familles et joueuses se retrouvent". Mais depuis la reprise des championnats de sport amateur, "les 3e mi-temps ont été la source de nombreux foyers de contamination", explique la directrice départementale de l'Agence régionale de Santé, Maritxu Blanzaco. Alors le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, a décidé ce samedi, au lendemain du passage du département en rouge, de les interdire à partir de ce lundi.

Le rideau de la buvette du complexe Georges Martin est resté fermé tout le match. © Radio France - Manon Claverie

Le club de rugby de Lons n'a pas attendu que la mesure entre en vigueur pour fermer la buvette, ce dimanche, pendant le match Lons - Montpellier. Certains supporters, comme Alexandrine et Julien, avaient donc apporté leur glacière et quelques bières, "pour boire un petit coup pendant le match. En général, ça va avec."

A côté des tribunes, Alexandrine et Julien avaient apporté leur glacière pour pouvoir quand même boire une bière. © Radio France - Manon Claverie

A la mi-temps, Anthony, venu encourager les Lonsoises pendant ce match difficile qui s'est soldé par une défaite 75 à 12 contre des Montpelliéraines favorites, trouvait le temps long. "Surtout qu'elles durent maintenant 20 minutes alors, ça passe toujours plus vite un verre à la main."

Les joueuses non plus n'étaient pas ravies de devoir faire une croix sur la réception d'après-match. _"_D'habitude on pouvait retrouver nos familles à la buvette, puis on allait au foyer avec les adversaires pour manger et boire un verre. Les avants préparaient du salé, les arrières du sucré, ou inversement. Cela permettait d'échanger avec les adversaires. Ne pas le faire aujourd'hui, c'est bizarre", explique l'ailière Magali Ollier.

Mais supporters, joueuses et dirigeants se rejoignent sur le fait qu'il faut "faire avec". _"_Protéger les joueuses est notre priorité et ce sera comme ça tant que la situation n'aura pas évolué", prévoit Fabrice Lauga, trésorier du club.