Pyrénées-Atlantiques : fin du port du masque dans les établissements soumis au pass sanitaire

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce la fin du masque obligatoire dans les établissements recevant du public et qui sont soumis au pass sanitaire. La mesure entre en vigueur dès ce vendredi 8 octobre. Il sera donc possible de retirer complètement le masque au restaurant, mais aussi dans les musées et les bibliothèques. Le masque reste obligatoire à l'extérieur sur les marchés, mais aussi dans les manifestations ou les files d'attentes.

Fin du masque dans les écoles

Cette mesure est annoncée alors que la circulation du covid ralentit dans le département. Ce jeudi 8 octobre, le taux d'incidence s'établit à 39 cas pour 100 000 habitants, il est en baisse depuis plusieurs semaines. L'amélioration de la situation épidémique a d'ailleurs permis de classer les Pyrénées-Atlantiques dans la liste des départements où les enfants ne porteront plus le masque à l'école dès ce lundi 11 octobre.