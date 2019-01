Pyrénées-Atlantiques : forte augmentation de la vaccination contre la grippe en pharmacie

Dans les Pyrénées-Atlantiques, plus de 21 000 personnes ont été vaccinées contre la grippe en pharmacie, à quatre semaines de la fin de la campagne de vaccination en officine. C’est trois fois plus que sur toute la campagne 2017-2018, selon l’Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.

Pau, France

L'an passé, dans les Pyrénées-Atlantiques, quelques 7000 personnes avaient été vaccinées contre la grippe en pharmacie. Cette année, elles sont trois fois plus nombreuses : 21 000 patients ont été vaccinés en officine, dont la moitié en Béarn. Une "très grosse évolution", pour l'Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine. La raison : plus de personnes fragiles se sont faites vacciner pour la première fois. En 2017-2018, cette part s'élevait à 45 %. L’objectif est d’atteindre plus de 70 % de personnes à risque vaccinées contre la grippe dans les Pyrénées-Atlantiques en 2018-2019, selon le président de l’Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, Pierre Béguerie.

Pierre Béguerie, président de l'Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, confirme une hausse de la population à risque vaccinée contre la grippe Copier

En Béarn, les pharmaciens constatent aussi une hausse des vaccinations contre la grippe. Un pharmacien du centre-ville de Pau explique avoir vacciné 180 clients, quatre semaines avant la fin de l’opération. Lors de la campagne 2017-2018, il avait vacciné 140 personnes. La raison, selon lui : en officine, les clients peuvent venir se faire vacciner sans rendez-vous.

Près de 7 pharmacies sur 10 des Pyrénées-Atlantiques proposent de vacciner leurs clients

A noter aussi : l'augmentation du nombre d'officines qui proposent de vacciner leurs clients. Dans les Pyrénées-Atlantiques, elles sont près de 7 pharmacies sur 10. Pour la campagne 2017-2018, seules la moitié des 250 pharmacies du département proposaient de vacciner leurs clients. Les locaux doivent en effet être adaptés avant de proposer la vaccination. L'Ordre des pharmaciens espère que 100 % des officines du 64 proposeront la vaccination contre la grippe l'an prochain.

Depuis plus de trois semaines, une pénurie de vaccins a lieu. À tel point que le gouvernement a dû fixer un quota : pas plus de deux injections par semaine, par pharmacie. Pour les pharmaciens, c’est signe que la campagne est un succès.

Pour l'heure, l'épidémie n'est pas arrivée dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle commence tout juste en Occitanie. L'épidémie est plus tardive qu'en 2018. Pour l'Ordre des pharmaciens, cela s'explique par une météo clémente et l'augmentation du nombre de personnes vaccinées. En France, neuf millions de personnes ont été vaccinées contre la grippe cette année, contre six millions l'an passé.

Reportage de Jeanne Daucé