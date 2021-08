Pyrénées-Atlantiques : le pass sanitaire exigé à l'entrée des grands centres commerciaux dès ce mardi

Alors que dans une centaine de grands centres commerciaux le pass sanitaire est obligatoire depuis ce lundi matin, il le sera à compter de ce mardi dans les Pyrénées-Atlantiques, à l'entrée de cinq centres : Quartier Libre et Carrefour à Lescar, le centre commercial Ametzondo de St-Pierre-d'Irube, Leclerc Tempo à Pau et le BAB2 d'Anglet. Le pass sanitaire y sera contrôlé à l'entrée, autrement dit si vous ne l'avez pas, impossible d'allez faire vos courses dans les enseignes alimentaires présentent dans certains de ces centres. La mesure sera effective jusqu'au 31 août.

Des indicateurs inquiétants

La préfecture explique que la situation se dégrade, les chiffres du département sont les plus mauvais de Nouvelle-Aquitaine : 91 personnes sont hospitalisées en ce moment, dont 17 en réanimation, 5 personnes sont mortes ces derniers jours en maison de retraite. On compte 15 clusters dans le département, principalement en EHPAD et dans des colonies de vacances.

Pour ces raisons aussi Eddie Bouttera, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce aussi le retour du masque obligatoire dans les lieux soumis au contrôle du pass sanitaire. Jusqu'à présent vous pouviez l'ôter une fois le contrôle effectué, au stade par exemple, il faudra donc désormais le conserver.