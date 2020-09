Pyrénées-Atlantiques : quatre morts supplémentaires du coronavirus en 24 heures, les réanimations en hausse

On dénombre désormais 35 personnes mortes du coronavirus dans les Pyrénées-Atlantiques depuis le début de l'épidémie : quatre nouveaux décès ont été signalés ces dernières 24 heures selon Santé Publique France. Une telle hausse en un jour n'était pas arrivée depuis le confinement au printemps.

Le nombre de personnes en réanimation augmente également : 5 désormais dont 4 à l'hôpital de Pau (dont une intubée en raison de la gravité de son état de santé). "On a deux personnes âgées et deux qui ont entre 55 et 60 ans", précise un médecin du service réanimation.

La situation reste stable dans les Hautes-Pyrénées avec 27 décès depuis le début de l'épidémie et 2 personnes en réanimation.