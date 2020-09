Béarn : une "Boutique du Covid" ouvre ses portes à Oloron-Sainte-Marie

L'idée lui est venue sur un coup de tête. Marc Fauvel, Oloronais de 60 ans, gérant d'un magasin de produits d'entretien nettoyants, a décidé début septembre de se lancer dans un magasin spécialisé dans les produits contre le coronavirus pour répondre à la demande se clients qui le sollicitaient pour du matériel de protection. "La Boutique du Covid" a ouvert ses portes le jeudi 3 septembre, dans un petit local du centre-ville d'Oloron-Sainte-Marie, 8 place de Jaca.

L'idée, c'était de pouvoir fournir tout ce qui touche au covid, au même endroit, ici en centre-ville d'Oloron - Marc Fauvel, gérant de La Boutique du Covid

Dans sa boutique, Marc vend toutes sortes de masques, de gel hydroalcoolique, et de lingettes désinfectantes. Mais il propose aussi des gants jetables, des vêtements de protection, des protections en plexiglas, des panneaux de signalisation pour rappeler les gestes barrière, des affichettes, et des bornes distributrices de savon ou de gel. "Je me suis dit : il faut faire dix magasins pour trouver toutes ces choses" se souvient Marc Fauvel. "Et je me suis dit qu'il fallait que je monte quelque chose, où on pourra trouver tout ce qu'il faut au même endroit. L'idée, c'était de pouvoir fournir tout ce qui touche au Covid, au même endroit, ici en centre-ville d'Oloron".

Marc Fauvel s'est déjà constitué un bon stock de produits pour les proposer à la vente © Radio France - Flore Catala

Pour les particuliers comme pour les entreprises

"La Boutique du Covid" est destinée aux particuliers comme aux entreprises. Marc Fauvel propose même des livraisons pour les grosses commandes. Depuis qu'il a ouvert, les passants intrigués se succèdent dans sa boutique, et le téléphone sonne lui aussi. Un bon signe pour le commerçant, qui sent que la boutique répond à un besoin pratique.

Le prix de tous ces produits sont les mêmes que ceux imposés en pharmacie ou dans la grande distribution, même si l'enseigne se permet une exception : elle organise des distributions gratuites de masques, gel, gant et lingettes tous les vendredis soirs pour les sans-abris.

Collecte de protections usagées

Après la vente, la livraison, et les distributions, Marc Fauvel ne veut pas s'arrêter là et tient à se lancer aussi dans la récupération des déchets sanitaires une fois qu'ils ont été utilisés. Il travaille en ce moment avec la mairie d'Oloron-Sainte-Marie pour installer des poubelles destinées spécialement à la collecte des masques, des gants et des lingettes usagées. Une collecte pour éviter que ces protections ne soient jetées n'importe où, et afin de les récupérer et de les détruire plus facilement.

"La Boutique du Covid" est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 puis de 17h à 19h, car Marc Fauvel continue son activité de vente de produits d'entretien tout en gérant son nouveau magasin. Le magasin est également ouvert le samedi matin de 8h30 à 12h30.