Pyrénées Orientales: un nouveau dispositif pour aider les enfants dyslexiques

C'est une très bonne nouvelle pour le service pédiatrie de l'hôpital de Perpignan: porté par l'association Occitadys, le nouveau parcours de santé TSLA Occitanie va permettre de mieux détecter et accompagner tous les enfants atteints de troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage.

Les Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages ou "TSLA" concernent entre 6% et 10% d’une classe d’âge. À l'échelle de l' Occitanie, 4000 enfants sont diagnostiqués chaque année, dont plus de 3000 nécessitent une prise en charge médicale. Une démarche qui jusqu'ici, relevait bien souvent du parcours du combattant pour les parents. Le lancement d'un nouveau dispositif expérimental de Santé publique devrait permettre d'améliorer les choses.

Un nouveau parcours santé individualisé et pris en charge à 100%

Le parcours de Santé TSLA Occitanie" porté par Occitadys une association mandatée par l'Agence Régionale de Santé, est financé à titre expérimental par un fond spécial de l'assurance maladie.

Laurent Raffier est chef de projet sur le déploiement de ce parcours de santé TSLA Occitanie:

"Ce dispositif représente deux changements majeurs. D'abord, c'est un accès unique avec une coordinatrice qui va pouvoir accueillir et guider les parents d'enfants présentant des troubles dyslexiques, et faire le point sur leurs besoins et leurs problématiques. C'est un parcours unique et individualisée, là où avant, les familles étaient amenées à frapper à toutes les portes. Dorénavant, elles auront un contact direct qui pourra les aiguiller dans la bonne direction.

La deuxième avancée, c'est que les frais médicaux sont désormais entièrement pris en charge par l'assurance maladie, alors qu'auparavant les familles pouvaient débourser jusqu'à 2 à 3 000 euros pour les soins de leur enfant.

En effet ce dispositif expérimental permet de conventionner des spécialistes libéraux dont les séances n'étaient pas remboursées jusqu'ici, précise Thiébaut-Noël Willig, pédiatre et président de l'association Occitadys:

"C'est une vraie révolution car tous les enfants vont pouvoir bénéficier d'une évaluation pluridisciplinaire, puisque les troubles du langage et de l'apprentissage sont souvent complexes. Ils nécessitent d'avoir l'expertise de différents professionnels de santé pour arriver à bien définir les diagnostics et les priorités de rééducation. Or, jusqu'à ce jour, seuls les orthophonistes et les orthoptistes étaient pris en charge par l'assurance maladie. Les autres spécialistes, les psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes .... ne relevaient pas d'une convention avec l'assurance maladie et les bilans et les rééducation étaient à la charge intégrale des familles. Le parcours de santé TSLA Occitanie permet ainsi le financement intégral par l'assurance maladie de l'ensemble des bilans et des rééducation pour tous les enfants de la région. "

Dans les Pyrénées Orientales, une trentaine de praticiens libéraux ont déjà signé une convention avec l'association Occitadys qui espère en rassembler un cinquantaine à terme. Des médecins pédiatres seront également formés pour améliorer le dépistage des enfants dans notre département.

Un espoir pour les familles

Un centre dédié est d'ores et déjà opérationnel au service pédiatrique de l'Hôpital de Perpignan où deux secrétaires ont été recrutées à la fois pour assurer l'accueil des familles et dégager les médecins des obligations administratives.

Un véritable soulagement pour tous les parents d'enfants atteints de troubles du langage ou de l'apprentissage, qui passent trop souvent par une période d'errance médicale explique Béatrice Ciurana, la présidente de l'association Apedys66 :

C'est rassurant car c'est un parcours structuré et coordonné. Jusqu'ici les familles étaient livrées à elles mêmes dans leurs recherches. Oxidys va permettre de nous orienter vers les bons spécialistes.

"C'est un vrai soulagement pour les familles, car cela va surtout fluidifier les choses, réduire les temps d'attente des parents. Parce que quand vous devez attendre un an et demi pour avoir un rendez vous, sur le plan du suivi scolaire et du parcours d'un enfant, un an et demi c'est énorme! L'accélération de la prise en charge et des rééducations vont permettre de mieux compenser tous ces troubles du langage et de l'apprentissage."

Le nouveau parcours de Santé TSLA Occitanie est ouvert à tous les enfants concernés âgés de 6 à 15 ans rencontrant des difficultés d'apprentissage depuis au moins 6 mois, sur recommandation d'un médecin et ayant passé un bilan ophtalmologique et ORL.

Renseignements au "centre de second recours" du service pédiatrie de l'hôpital de Perpignan au 04.68.61.70.34