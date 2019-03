Des chercheurs créent la première voix non genrée au monde pour les assistants vocaux

Après Siri, Alexa et les voix GPS, voici l’arrivée de Q. Cet assistant vocal non genré a été créé afin de lutter contre le sexisme. C’est un studio danois qui a développé la voix. "Q a été créée pour aider et mettre fin au sexisme en favorisant une plus grande inclusion dans la technologie des assistants vocaux", ont expliqué les chercheurs.

La création de ces chercheurs, appartenant au collectif Aqual AI a été mise en avant lors du SXSW (South by Southwest), un festival culturel et technologique consacré aux nouveaux médias. L’évènement a lieu, en ce moment, à Austin, au Texas, indique le site Wired.

Afin d’affiner le timbre de voix ainsi que l’intonation de Q, les voix de vingt-deux personnes transgenres et non binaires ont été récupérées puis mixées. Les chercheurs sont partis du principe qu’il fallait rendre moins facile l’identification du genre de la voix. Le prototype a ensuite été amélioré grâce à un logiciel dont la mission est de rendre les voix le plus neutre possible.

Les assistants vocaux les plus connus ont longtemps été des voix féminines. Les concepteurs ont été par la suite accusés de reproduire des clichés sexistes. Progressivement, les voix sont devenues masculines. Sur certaines applications, il est néanmoins possible de choisir une voix, masculine ou féminine. Google Assistant a donc intégré différentes voix. Cependant, elles ne sont accessibles que dans certains pays. Tous n’acceptent pas l’absence de genre.