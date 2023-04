Qu'allez vous apprendre lors de la conférence des Palmes de la Médecine le mercredi 12 avril à Nice ?

La patient au cœur des soins

Plusieurs fois dans l'année nous pouvons tous assister à des conférences gratuites traitant de thèmes d’actualité au Centre universitaire Méditerranéen de Nice. Ces moment sont animés par les conférenciers sont des médecins récompensés par l’association, chaque exposé se termine avec 10 min de questions-réponses avec le public, un moment convivial où les échanges entre les professionnels de santé et les spectateurs sont simples et bienveillants.

Ce mercredi 12 avril 2023, quatre professionnels de santé des Alpes-Maritimes présenterons les innovations qui permettent de mettre le patient au cœur des procédures de soin.

Dr Jean-Patrick Benkemoun, vice-président des Palmes de la Médecine animera la discussion autour de 4 thèmes :

- Programme La cancérologie, comment intégrer aux traitements contre la maladie les soins de support au patient et à ses proches ? Avec le Dr Jérôme Barrière, membre du jury des Palmes de la Médecine, oncologue médical au PCME, Pole de Santé St Jean de Cagnes sur Mer.

- Rééduquer pour mieux soigner avec Corinne Rodzik, masseur kinésithérapeute à Antibes.

- Un chirurgien au service des patients, innover, soigner et former avec le Dr Henri Clavé, chirurgien gynécologue à la Clinique St George de Nice.

- Les violences faites aux femmes, sensibiliser, dépister et agir avec Alexandra Bruno et Floriane Bouygues, sages-femmes au pôle femme / mère / enfant du CHU de Nice

La conférence est prévue le mercredi 12 avril de 16h à 18h au Centre Universitaire Méditerranéen ( Accès libre et gratuit) 65, promenade des Anglais de Nice

