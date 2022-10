"Qu'on en parle plus !" : des Poitevines appellent à libérer la parole sur la ménopause

Le 18 octobre, a lieu la journée mondiale de la ménopause. Cette période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Elle intervient autour de 50 ans, dure environ cinq ans et s'accompagne souvent de symptômes, plus ou moins handicapants. Parmi les plus courants, les bouffées de chaleur, qui affectent 7 femmes sur 10. D'autres, comme la sécheresse vaginale, la fatigue ou l'irritabilité sont moins visibles, mais peuvent perturber fortement le quotidien. Nous avons interrogé des Poitevines sur leur vécu. Si celui-ci varie beaucoup, toutes s'accordent sur le fait que le sujet est encore tabou.

Des conséquences sur la vie de couple et la vie professionnelle

Hélène, 55 ans, est "en plein dedans !", comme elle dit…Elle énumère : "Des bouffées de chaleur, c'est torride. Ça me prend la nuit, j'ai hyper chaud. Des migraines, des nausées et puis l'humeur, on peut basculer vers un état semi-dépressif". Sylvie, 66 ans, en a terminé avec cette période mais elle n'en garde pas non plus un bon souvenir. "Et encore, j'ai de la chance, je plains les femmes qui le vivent aujourd'hui avec le climat. Nous n'avions pas toutes ces canicules", raconte-t-elle. Au-delà des bouffées de chaleur, "il y aussi les conséquences sur la vie de couple, la vie de famille et la vie professionnelle", insiste-t-elle. "On se dit : 'ça y est, je ne suis plus bonne à grand chose. Il y aussi le manque de féminité, car je peux vous dire que dans ces cas-là, on n'a pas envie de faire comme si tout allait bien".

Sylvie aimerait aujourd'hui qu'on parle davantage de la ménopause, pour mieux informer les femmes et normaliser ce changement du corps. "Qu'on en parle plus ! Que ce ne soit pas tabou ! Qu'on explique vraiment ce qu'il se passe...Tant à l'homme qu'à la femme d'ailleurs, parce que vous savez : les femmes ont la ménopause, et les hommes ont l'andropause, mais qui en parle ?"

Un suivi à maintenir

Si la ménopause a lieu en moyenne autour de 50 ans, elle peut commencer plus tôt. Marie l'a connue dès 40 ans et elle aurait aimée y être préparée : "Savoir qu'on ne sera plus du tout maman à l'âge de 40 ans c'est assez difficile à accepter", confie-t-elle. Danièle, enfin, a très bien vécu sa ménopause, et insiste auprès des femmes sur le fait que cela peut aussi bien se passer.

Gynécologues et sages-femmes insistent sur la nécessité de continuer à se faire suivre, y compris après la ménopause. Cela permet notamment de dépister les cancers du sein ou de l'utérus. 75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans, d'après l'Institut National du Cancer (INCa, 2016).