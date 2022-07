Qu'est-ce qu'une "super Lune du tonnerre" et comment l'observer dans la nuit de mercredi à jeudi ?

C'est la plus grosse pleine Lune de 2022. Une "super Lune du tonnerre" sera observable dans la nuit de mercredi à jeudi cette semaine. Une super Lune se produit quand deux phénomènes sont concomitants : lorsque la Lune est pleine et qu'elle se trouve suffisamment proche de son "périgée", le point le plus rapproché de la Terre sur son orbite. L'orbite de la Lune n'est en effet pas ronde mais légèrement ovale, ou elliptique. La Lune apparaît alors un peu plus grande et plus brillante qu'à l'accoutumée.

Pourquoi cette pleine Lune sera-t-elle plus grande que les autres pleines Lunes de 2022 ?

Parce que l'orbite de la Lune varie, en fonction de l'attraction des autres corps célestes. Le périgée de la Lune est ainsi situé entre 356.400 et 370.400 km de notre planète. Ce mercredi soir, la Lune sera pleine alors qu'elle sera encore plus proche de nous que lors des super Lunes du 16 mai et du 14 juin. Celle du 11 août ne sera pas non plus aussi impressionnante.

Pourquoi est-elle surnommée "du tonnerre" ?

Rien à voir avec un quelconque phénomène astronomique, cette super Lune a tout simplement lieu en plein mois de juillet, période des orages. Les astronomes sont des poètes...

A quoi va-t-elle ressembler ?

Lors d'une super Lune, notre satellite nous apparaît en moyenne 14% plus proche et 30% plus brillante que lors d'une "micro" Lune, une pleine Lune qui a lieu au moment de l'"apogée". A l'opposée du périgée, l'"apogée" est le point de l'orbite lunaire le plus lointain de nous. Il est situé à environ 405.500 km de la Terre.

Comment l'observer ?

Vous pourrez l'observer dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 juillet, entre 22h23 et 4h52. Comme le soleil, la lune se lève à l'est et se couche à l'ouest.

Pas besoin d'équipement, si le ciel est dégagé, la super Lune sera visible à l'oeil nu ! Même si en effet, un télescope ou des jumelles astronomiques vous permettront de profiter d'un spectacle grandiose, pour observer les moindres détails de la Lune. Pour une meilleure observation, pensez aussi à vous éloigner de toute forme de pollution lumineuse.

Par ailleurs, un autre spectacle rare aura lieu ce soir-là : le passage de la comète C/2017 K2 à 270 millions de kilomètres de la Terre. Elle ne repassera pas avoir plusieurs millions d'années.