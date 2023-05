Qu'est-ce que le HHC, cette molécule dérivée du cannabis qui pourrait bientôt être interdite en France ?

"Je pense que c'est une affaire de semaines" : le ministre de la Santé s'attaque au HHC, l'hexahydrocannabinol, une molécule dérivée du cannabis en vente libre dans des boutiques en France depuis plus d'un an. Invité de franceinfo ce lundi , François Braun souhaite qu'elle soit rapidement interdite dans le pays. Qu'est-ce que le HHC ? Quels sont ses effets exacts ? Pourquoi ne fait-elle pas déjà l'objet d'une interdiction ? France Bleu vous explique.

Qu'est-ce que le HHC ?

Le HHC, aussi connu sous son nom un peu complexe d'hexahydrocannabinol, est une molécule synthétisée artificiellement en laboratoire à partir d'extraits naturels de cannabis. On parle donc d'une molécule de semi-synthèse. Sa structure moléculaire est proche du THC, principe actif du cannabis, qui lui est interdit en France. La molécule est connue de longue date par les scientifiques, "depuis les années 50" selon le ministre de la Santé. Depuis quelques mois, les autorités sanitaires de différents pays, en Europe et aux États-Unis, constatent qu'elle est de plus en plus commercialisée sur internet ou dans des boutiques physiques. "C'est un produit qui prend un trou dans le marché" constate François Braun.

Ce HHC peut-être vendu sous forme de bonbons, de fleurs, de résine, d'huile et même de liquide pour cigarette électronique. À Paris, une boutique de CBD, dérivé autorisé du cannabis parfois utilisé pour calmer les douleurs, vend du HHC de 3 à 3 euros le gramme, selon franceinfo .

Quels sont ses effets ?

Les effets du HHC sont mal connus, car aucune étude d'ampleur n'a été menée, mais les addictologues tendent à les juger comparables à ceux du tétrahydrocannabinol (THC), la substance au cœur des effets psychoactifs (c'est-à-dire qui altère l'état psychique d'une personne) du cannabis. Le vendeur de la boutique parisienne, interrogé par franceinfo, affiche clairement la couleur sur un petit panneau (voir la photo ci-dessous). On peut y lire que "contrairement au CBD, le HHC provoque des effets psychotropes similaires à ceux du THC".

HHC en vente libre à Paris © Radio France - Benjamin Illy

Dans cette même boutique, une consommatrice qui se fait appeler Juliette reconnait qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fume : "J'ai vu qu'il y avait ce HHC qui était apparemment un peu plus fort que du CBD donc j'ai voulu tester. C'est, en effet, plus fort, ça ressemble beaucoup au cannabis, décrit-elle, une euphorie un peu mentale, on va avoir le corps qui se détend". Des effets confirmés par le centre d'addictovigilance de Paris, mais qui peuvent être parfois bien plus forts : "Pour l'instant, ce qu'on nous a rapporté, ce sont plutôt des complications psychiatriques, donc de l'ordre du 'bad trip', ce sont en gros des crises d'angoisse".

Pour les professionnels médicaux, la consommation de HHC présente un vrai risque pour la santé : "Consommer du HHC expose à de potentiels problèmes cardio-vasculaires comme de la tachycardie, neurologiques avec des pertes de mémoires et des somnolences, cognitifs avec l'incapacité à effectuer des mouvements ou des activités" a détaillé, au micro de France Bleu Pays d'Auvergne , le docteur Nicolas Authier, chef du service de pharmacologie médicale et du Centre de la douleur du CHU de Clermont-Ferrand.

D'où viennent les produits à base de HHC ?

La provenance des produits à base de HHC est aussi très floue. Le propriétaire de la boutique parisienne suppose que les produits qu'il vend proviennent de République Tchèque, mais confie à franceinfo qu'il n'en est "pas sûr". Il assure aussi qu'il ne sait "absolument pas" dans quel laboratoire ils sont fabriqués. Ce doute sur la provenance des produits a été rédhibitoire pour Maxime Chambon, gérant d'une boutique de CBD à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Il refuse de vendre du HHC : "Je vends des produits dont je connais la provenance, ils sont traçables. Ce n'est pas le cas du HHC où tout le monde y va de 'sa potion magique'" a-t-il expliqué à France Bleu Pays d'Auvergne.

Pourquoi cette molécule n'est pas déjà interdite en France ?

Si ses effets sont proches de ceux du THC, pourquoi le HHC n'est-il pas interdit ? Pour le ministre de la Santé, cette molécule bénéficie d'un vide juridique. "Ils profitent d'une faille (...) de classification", a expliqué François Braun sur franceinfo rappelant qu'"ils ne sont pas classés comme produits stupéfiants". "Il y a un trou dans la raquette" a-t-il ajouté. Mais pour Yann Bisiou, spécialiste du droit de la drogue à l'université Paul-Valéry de Montpellier, "il n’y a pas de vide juridique", estime-t-il dans les colonnes du Monde, "il s’agit seulement d’une incertitude pharmacologique sur la nature de ce produit, qu’il faut trancher au plus vite".

En attendant une prise de décision sur cette substance, des boutiques ont le droit de vendre du HHC : "Je suis dans le même cas qu'un débitant de tabac ou qu'un marchand d'alcools. Je sais très bien que si je n'en vends pas, ce sont mes concurrents qui vont en vendre, tout simplement" confie à franceinfo, un vendeur de HHC à Paris. La marque Le Chanvrier Français, forte de 25 boutiques en France, a décidé de ne pas vendre de HHC car le principe de précaution doit primer : "Il n'y a aucun problème si on nous démontre les bienfaits du HHC et qu'on s'assure que cela n'est pas nocif ou addictif ou psychotrope. Pour l'instant, on ne sait pas et quand on ne sait pas, c'est principe de précaution" a expliqué son cofondateur sur franceinfo.

Les trois organisations professionnelles françaises de la filière du CBD sont sur la même ligne. Dans un communiqué datant du 12 avril, elles "déconseillent" son usage "compte tenu de l’incertitude scientifique, sanitaire et juridique entourant cette molécule" rappelle le journal Le Monde .

Le HHC va-t-il être interdit ?

C'est le souhait du ministre de la Santé qui espère que le HHC sera rapidement classé comme produit stupéfiant et donc interdit à la vente. Selon François Braun, "cette vente libre" est "tout à fait anormale". Contactée fin avril par franceinfo, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), assurait se pencher sur la question du HHC et de son statut juridique. Elle dit travailler "en étroite coopération avec les autorités sanitaires pour préciser le statut juridique exact de cette molécule, les risques associés à son usage et, le cas échéant, son classement sur la liste des stupéfiants".

François Braun renvoie désormais la décision à un avis prochain de l'agence du médicament (ANSM).