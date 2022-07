Qu'est-ce que le SAS, service d'accès aux soins, présenté au ministre de la santé au CHU de Dijon ?

C'est l'un des outils expérimentés depuis plusieurs mois en Côte-d'Or et dans la Nièvre - et dans plusieurs régions en France - pour réduire la pression dans les services d'urgences. Le SAS s'appuie sur une régulation accrue des appels au 15. Efficace ?

Une grande salle séparés en petits îlots, des ordinateurs, et surtout des opérateurs, une quinzaine de femmes et d'hommes aux aguets : bienvenue dans la salle de régulation du SAS, le Service d'accès aux soins, créé le 14 juin 2021 au CHU de Dijon.

Une gare de triage des patients

Ici, on reçoit tous les appels sur le 15 : plus de mille par jour, plus de 400.000 en 2021 : "cette salle c'est un peu le SAMU nouvelle version", résume le docteur Philippe Dreyfus, l'un des médecins à l'origine de cette structure. Un SAMU où l'on filtre beaucoup plus les appels : "certains patients ne nécessitent pas de mobiliser le plateau technique des urgences, donc, ces patients-là, on va essayer d'éviter qu'ils entrent aux urgences."

L'un des médecins régulateurs en poste au SAS du CHU de Dijon © Radio France - Arnaud Racapé

Le médecin s'appuie sur un constat : l'essentiel des appels au 15 ne relèvent pas de la médecine d'urgence, au contraire, c'est la minorité. D'après lui, deux tiers des appels relèvent plutôt de la médecine libérale. Et c'est précisément vers les médecins libéraux que les ARM (assistants de régulation médicale), et les médecins régulateurs vont chercher à envoyer tous ces patients "non-urgents".

"On va d'abord chercher une solution auprès du médecin traitant pour trouver un créneau, et sinon dans un second temps on essaie de trouver des solution avec d'autres médecins, notamment ceux qui se sont déclarés sur la plateforme SAS."

Efficacité réelle ?

Le docteur Dreyfus le reconnaît lui même au côté du ministre de la Santé, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la réelle efficacité du dispositif. Mais les premiers pas sont encourageants : une prise en charge plus rapide des appels, une stagnation des passages aux urgences au deuxième semestre 2021, et une grosse augmentation de l'activité chez les libéraux : +52,4%. Tout l'enjeu est de pouvoir continuer à faire ce lien entre hôpital public et médecine libérale. Ensuite, c'est un problème RH, comme partout dans le système de soins. "Ce n'est pas un secret, c'est délicat", confesse Philippe Dreyfus. Qui attend donc beaucoup des mesures d'urgence promises par le ministre François Braun en quittant Dijon.