Qu'est ce que le "Stiff Person syndrome", ou "syndrome de la personne raide", dont souffre Céline Dion ?

Le syndrome de Stiff-Person, ou syndrome de la personne raide (SPR) dont souffre la chanteuse Céline Dion , est une pathologie neurologique rare, caractérisée par une raideur musculaire progressive et des épisodes répétés de spasmes musculaires douloureux.

Céline Dion a révélé, dans une vidéo ce jeudi, annuler une partie de sa tournée en raison ce trouble neurologique très rare . Elle a notamment confié que les spasmes provoqués par la maladie "affectent" sa "vie de tous les jours à plusieurs niveaux." "J'ai parfois beaucoup de difficulté à marcher, et je ne ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais", a-t-elle regretté.

Des symptômes qui évoluent au fil du temps

Ce syndrome est une maladie extrêmement rare. Selon l'organisation américaine Nord, qui vise à apporter un soutien aux personnes atteintes de maladies rares, l'incidence serait d'environ une personne sur un million, comme l'affirme Céline Dion dans sa vidéo.

Selon Orphanet , le portail des maladies rares et des médicaments orphelins, le pic d'incidence se situe autour de 45 ans et les symptômes évoluent sur des mois ou des années. La rigidité musculaire fluctue souvent, c'est-à-dire qu'elle s'aggrave puis s'améliore, et survient généralement en même temps que les spasmes musculaires.

Ces spasmes peuvent survenir au hasard ou être déclenchés par une variété d'événements différents, y compris un bruit soudain ou un léger contact physique. S'il n'est pas traité, le SPR peut potentiellement évoluer vers des difficultés à marcher et avoir un impact significatif sur la capacité d'une personne à effectuer des tâches quotidiennes simples.

Une maladie auto-immune ?

Bien que la cause exacte de ce syndrome soit inconnue, on pense qu'il s'agit d'une maladie auto-immune et qu'elle survient parfois avec d'autres maladies auto-immunes.

Le diagnostic repose essentiellement sur l'observation clinique et il est confirmé par la mise en évidence de certains anticorps et d'anomalies électromyographiques (un examen incontournable des maladies neurologiques, ndlr) caractéristiques. Un scanner de la moelle épinière peut permettre d'exclure des causes mécaniques telles que la présence d'une hernie discale ou d'un kyste au niveau de la moelle épinière.

La plupart des personnes atteintes sont des femmes

Les premiers cas ont été documentés en 1956. Le syndrome de la personne raide a été décrit dans la littérature médicale sous de nombreux noms différents. Décrit à l'origine comme le syndrome de l'homme raide, le nom a été modifié car le trouble peut affecter des personnes de tout âge et des deux sexes. En fait, la plupart des personnes atteintes de la maladie sont des femmes.

Un traitement surtout pour soulager les symptômes

Le traitement vise à soulager les symptômes spécifiques qui se manifestent chez chaque individu, ce qui nécessite souvent des approches non médicamenteuses (étirements, thermothérapie, aquathérapie, massothérapie, acupuncture, etc.) Certains médicaments peuvent aussi être utilisés pour traiter la raideur musculaire et les spasmes épisodiques.

Céline Dion s'entraîne "tous les jours" avec son thérapeute

"J'ai à mes côtés une excellent équipe de médecins qui me traite pour que j'aille mieux", a détaillé Céline Dion. "Je m'entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive pour regagner de la force et de l'endurance, poursuit-elle dans sa vidéo, "pour me permettre de performer à nouveau. C'est un combat continuel", souffle-t-elle à l'image, avant de remercier ses fans pour leurs messages d'encouragements et leur soutien.