"Qu'on laisse le choix de se faire vacciner", réclame un syndicat de pompiers en Meurthe-et-Moselle

Un préavis de grève déposé par la fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés (FA-SPP-PATS), l'un des principaux syndicats de la profession. Préavis de grève nationale illimitée à compter du lundi 9 août pour dénoncer l'obligation vaccinale imposée aux sapeurs pompiers, en pleine crise du Covid. Le conseil constitutionnel doit d'ailleurs rendre son avis ce jeudi sur la loi sanitaire votée fin juillet et qui doit entrer en application ce lundi.

Déjà suffisamment de précautions

Il faut laisser le choix aux pompiers, qui ne sont pas des personnels soignants, pour Patrick Jacquot, président du syndicat autonome des pompiers de Meurthe-et-Moselle. D'autant que les sapeurs pompiers prennent leurs précautions selon lui :

"Dès l'instant qu'on intervient sur un cas de Covid, nous utilisons un maximum de précautions, avec des tenues de protection, des masques FFP3 et des lunettes. On a une protection importante. Il faut laisser le choix à l'ensemble des agents de se faire vacciner ou pas."

"Des agents prêts à arrêter"

Patrick Jacquot qui demande le retrait de l'obligation vaccinale pour les pompiers. Celle ci aura des conséquences très concrètes selon lui :

"Ca fait plus de dix ans que je suis à la tête du syndicat, c'est la première fois que j'ai des agents qui sont prêts à arrêter le métier de sapeur-pompier pour éviter de se faire vacciner. C'est la première fois qu'on entend ça."

Patrick Jacquot qui ne croit pas à une censure du conseil constitutionnel et qui s'attend donc à un mouvement de grève à partir de lundi.