" Qu'on laisse rentrer les familles ! " : l'impatience des proches des malades hospitalisés à Cherbourg

Au Centre Hospitalier Public du Cotentin, à Cherbourg et Valognes, les visites aux personnes hospitalisées sont toujours interdites alors que l'épidémie de Covid-19 continue de reculer et que d'autres établissements manchois ont choisi d'assouplir les règles plus rapidement.

Alors que la situation sanitaire continue de s'améliorer dans la Manche -avec 39 cas positifs pour 100 000 habitants, sous la moyenne nationale- les visites aux patients hospitalisés au Centre Hospitalier Public du Cotentin reste interdite, à Cherbourg comme à Valognes.

Alors que les règles commencent à s'assouplir ailleurs, comme à Saint-Lô et Avranches-Granville, certains familles s'impatientent et ne comprennent pas. C'est le cas de Raymonde Desit, une habitante de Tollevast, qui assiste une personne âgée de 87 ans. Ni elle, ni sa fille n'ont pu la voir depuis 15 jours. Et pour Raymonde, c'est une aberration. "On n'a pas le droit d'aller voir les malades dans les chambres mais près de la cafétaria, les familles viennent voir les malades qui peuvent marcher et descendre, d'autres malades fument devant l'établissement, alors je me demande : est ce que le Covid reprend à l'ascenseur ? "

Nous on demande juste qu'elle puisse voir une personne, une heure par jour. Et si un visiteur est pris sans le masque, on le met à la porte aussitôt. Mais qu'on laisse rentrer les gens

Des règles assouplies dans les autres hôpitaux manchois

Les décisions d'accorder ou non les visites sont prises localement, par chaque établissement, en fonction de la situation sanitaire.

A Cherbourg, la direction organise une réunion de crise chaque semaine pour évaluer la situation et pour l'heure il s'agit de rester prudent, dit l'établissement. Une réunion est prévue ce jeudi 17 juin 2021

D'autres établissements ont fait le choix d'assouplir les règles ces dernières semaines. Depuis le 9 juin 2021, les visites sont de nouveaux possibles au sein du groupe hospitalier Mont-Saint-Michel à Avranches et Granville, dans la limite de deux personnes simultanément. Et ça fait déjà un mois que l'hôpital Mémorial de Saint Lô a assoupit les règles : on peut de nouveau visiter un proche à raison d'une personne par jour et pour une heure.