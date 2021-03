Quais bondés à Bordeaux : la consommation d'alcool interdite pour deux semaines

Après les images des quais bondés à Bordeaux ce week-end, la mairie et la préfecture de la Gironde décident d'y interdire la consommation d'alcool pour 15 jours à partir de ce jeudi. L'arrêté pris concerne également les zones de port du masque obligatoire, ainsi que les parcs et jardins de la ville.

Les quais de Bordeaux ne vont pas fermer, mais la consommation d'alcool y est interdite pour deux semaines à partir de ce 4 mars. C'est la décision prise par la mairie de Bordeaux et la préfecture de la Gironde, après les images des quais bondés ce week-end.

Dans le détail, l'arrêté signé par la préfète Fabienne Buccio interdit de consommer de l'alcool sur les quais de la rive gauche et de la rive droite, dans les zones de port du masque obligatoire et dans tous les parcs et jardins de la ville. Cette mesure sera valable tous les jours entre 11h et 18h, au moins jusqu'au 18 mars. Les contrôles de police vont être renforcés, pour s'assurer du respect de cette nouvelle interdiction.

La vente d'alcool n'est cependant pas interdite : il est donc possible de s'acheter une bière à emporter, à condition de la boire chez soi.