Qualité de l'air : comment d'autres villes d'Europe luttent contre la pollution

En France, l'air que l'on respire est trop souvent pollué. Et en général, c'est encore pire dans les grandes villes. Alors que Paris et d'autres villes cherchent des solutions, l'Ademe, l'agence de maîtrise de l'énergie est allée voir comment d'autres grandes villes d'Europe s'y prennent.

Ce mercredi France Bleu consacre une journée spéciale à la qualité de l'air.

De Marseille à Lille en passant par Grenoble ou Paris, toutes les grandes villes de France sont régulièrement confrontées à des pics de pollution. Et toutes mettent en place des moyens pour lutter contre ce phénomène surtout dû aux moyens de transport et aux modes de chauffage polluant. Comme les autres villes d'Europe ont le même problème, l'Ademe (agence de maîtrise de l'énergie) a fait un florilège du meilleur des solutions adoptées par nos voisins européens.

Aux Pays Bas, être payé pour ne pas rouler

Aux Pays Bas, la ville de Rotterdam pratique ce qu'on appelle le péage positif. C'est à dire que les automobilistes reçoivent de l'argent pour ne pas rouler aux heures de pointe et sur les axes les plus embouteillés. Le contrôle se fait via des radars et peut rapporter jusqu'à 3 euros par trajet.

En Espagne, plus on pollue, plus on paye

Autre pays et autre système, à Madrid en Espagne, la solution passe par la vignette Crit'air. C'est le taux de pollution de la voiture qui détermine le prix payé pour le stationnement. En clair, plus on pollue plus c'est cher.

En plus, la ville a interdit son centre historique à toutes les voitures, à l'exception des résidents. Un cas unique en Europe. Mais Madrid veut diminuer de 40% sa pollution de l'air.

Au Danemark, les vélos aussi ont des autoroutes

Au rayon des bonnes idées, on trouve aussi le Danemark avec ses autoroutes à vélo. Grâce à ces voies très larges avec aire de repos et stations de gonflage, la capitale Copenhague évite tous les ans 40.000 arrêts maladie.