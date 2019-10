Qualité de l'air : les outils des maires contre la pollution

La pollution de l'air est un problème auquel sont confrontés tous les maires. Pour lutter contre cette pollution due essentiellement aux moyens de transports et aux modes de chauffage polluants, ils disposent de tout un arsenal de mesures. Quels sont ces outils pour rendre l'air plus sain ?

En ville, le stationnement et la recherche d'une place, c'est 20% du trafic.

L'air que l'on respire n'est pas toujours sain. A l'échelle de la ville, qu'est ce que les maires peuvent faire pour lutter contre la pollution de l'air ?

Agir sur la circulation

D'abord, les maires peuvent agir sur la circulation. Avec des transports en commun et des aménagements pour se déplacer à vélo, en trottinette ou à pied.

Comme la voiture reste souvent indispensable, les maires ont la possibilité d'organiser du co voiturage et de l'auto partage. En plus, beaucoup travaillent sur le stationnement. Car c'est 20% du trafic en ville.

Le plan d'urbanisme, un levier de poids

Les maires peuvent et même doivent intégrer la qualité de l'air à leur plan d'urbanisme. Du coup, ils peuvent par exemple agir sur les trajets domicile / travail soit en adaptant l'offre de transports en commun, soit en encourageant les locaux mixtes avec à la fois des logements et des bureaux ou des commerces.

Aider les habitants à changer de chauffage

Autre levier à leur disposition : aider les habitants à passer à du chauffage individuel non polluant. Avec un coup de pouce financier.

Et puis, les maires ont aussi la main sur la végétalisation de leur commune. Et donc le pouvoir de mettre des arbres et des plantes pour dépolluer l'air de la ville.