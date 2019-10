Qualité de l'Air : Lig'Air sentinelle de la pollution atmosphérique en Centre-Val-de-Loire

Ces capteurs détectent les sources de pollution mais aussi la quantité de pollen dans l'air et déterminent les niveau de pollution via son indice Atmo. L'association Lig'air est la sentinelle de la qualité de l'Air en Centre-Val-de-Loire

Centre-Val de Loire, France

Créée le 27 novembre 1996 pour assurer la surveillance de la qualité de l’air en région Centre-Val de Loire, l'association Lig'air poursuit sa mission depuis plus de 20 ans.

Chaque jour grâce à un réseau de 25 capteurs répartis dans la région dont 7 en Berry (4 dans l'Indre, 3 dans le Cher ), les techniciens de l'asso déterminent le niveau de présence dans l'air d'une vingtaine de polluants (oxydes d'azotes, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, particules en suspension, ozone, métaux et gaz toxiques... mais aussi plus simplement, les pollens) et diffusent au public une carté générale de la qualité de l'air via l'indice Atmo.

Evolution de la concentration des polluants depuis 20 ans

Pour Carole Flambard, chargée de communication de l'association Lig'Air l'air en Berry est plutôt bon avec justement un indice Atmo "Entre 3 et 4 sur 10 même si quelques jours par an sont plus pollués avec des indices atteignant les 8 !"

L'association qui relève les polluants depuis 20 ans a noté "une baisse des dioxydes d'azote et des particules fines mais une dégradation pour l'Ozone dont la concentration augmente" Ozone qui peut porter préjudice aux asthmatiques mais qui peut aussi irriter les yeux ou les voies respiratoires.