Quand des élèves creusois étudient le blob aux côtés de l'astronaute Thomas Pesquet

Le retour sur Terre de Thomas Pesquet est prévu ce mardi matin à 4h33 heure française. L'astronaute français revient d'une mission de six mois dans la station spatiale internationale. Adepte de la vulgarisation scientifique et de la science participative, il a profité de ces 200 jours en orbite pour mener des expériences scientifiques avec des élèves français, y compris en Creuse.

Cinq établissements creusois ont eu la chance d'être sélectionnés pour le projet #EleveTonBlob, piloté par le CNES, en partenariat avec le CNRS et avec le soutien de l’académie de Toulouse. Il s'agit de deux collèges (La Souterraine et Parsac) et trois écoles : Jean Macé à Guéret, Lavaveix-les-Mines et Marie Curie à Bourganeuf. Comme 4.500 classes, ils ont dû installer, nourrir et observer des blobs en suivant le même protocole scientifique que Thomas Pesquet.

Ni animal, ni végétal, le blob est un être vivant étonnant, une entité unicellulaire qu'on trouve partout dans la nature mais que peu de monde connaissait avant que le travail de Thomas Pesquet le médiatise. "C'est jaune vif et gluant, ça fait comme de petites veines", explique Adem, 9 ans, en CM2 à Bourganeuf.

ECOUTEZ - Reportage dans la classe de CM2 de l'école Marie Curie à Bourganeuf Copier

ECOUTEZ - Les petits Creusois fascinés par Thomas Pesquet... et les blobs ! Copier

"Honorés de faire comme Thomas Pesquet"

Pendant une semaine, du 11 au 17 octobre, les 21 élèves de CM2 de Bourganeuf ont scruté leurs blobs avec passion. Ils ont pris des séries de photos, montées en petit film accéléré. "Ce qui m'a plu c'est de voir le blob bouger sur les vidéos", détaille Shana, 10 ans. Hamza-Salih a découvert que le blob est un gros gourmand : "Il va plus vite que d'habitude quand il n'a pas à manger !"

L'institutrice Sandrine Durbin a les larmes aux yeux en pensant au travail accompli : "C'était fabuleux de faire un projet en parallèle avec Thomas Pesquet qui se trouvait à 400 km de nous. C'est un héros pour beaucoup et pour les élèves ! On a eu de la chance d'être sélectionnés." Elle applaudit ce projet de science participative : "Ils sont devenus de vrais scientifiques : émettre des hypothèses sur ce qui allait se passer, sur le protocole... C'est extrêmement motivant pour les enseignants et les enfants."

Un élevage de blobs en Creuse ?

Thomas Pesquet est un héros pour beaucoup de gens et pour les élèves

ECOUTEZ - L'institutrice Sandrine Durbin qui a mené le projet à Bourganeuf Copier

L'aventure continue même après le retour sur terre de Thomas Pesquet. Les élèves de Bourganeuf vont de nouveau réveiller les blobs cette semaine pour mener leurs propres expériences. L'institutrice leur a même demandé de partir à la chasse au blob pendant les vacances scolaires. A la récréation, le sujet de débat qui occupe toutes les conversations, c'est de savoir quels surnoms donner à ces nouveaux pensionnaires de la classe : Blobi One ou Blobinou ?

Les blobs creusois sont désormais en sommeil, avant un nouveau réveil ! © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul