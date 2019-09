"Quand on est sur le terrain, la maladie n'existe plus", en Côte-d'or les bienfaits du sport santé face au cancer

C'est parti pour Octobre rose, le mois du dépistage du cancer du sein. Coup de projecteur sur l'association RUBies qui propose des entraînements de rugby à toucher pour des patientes ayant ou ayant eu un cancer et pour les soignant.e.s. Une activité bénéfique pour le physique et le moral.

Saint-Apollinaire, France

C'est reparti pour Octobre rose, le mois consacré au dépistage du cancer du sein, l'un des plus fréquents et parmi les plus meurtriers en France. Chaque année, 58.000 nouveaux cas sont diagnostiqués et la maladie a causé 12.000 décès en 2018. Objectif : convaincre les femmes âgées de 50 à 74 ans de participer à un dépistage. Parmi les thématiques cette année, le sport santé.

Les bienfaits du sport santé

A Dijon, depuis un an, l'association Rugby Union BIen-être Santé (RUBies) propose du rugby à toucher, du rugby sans plaquage et sans mêlée, pour les femmes ayant ou ayant eu un cancer avec l'équipe des "Guerrières", mais aussi pour les soignants avec une équipe baptisée "les Guêpes". Les deux équipes se retrouvent deux fois par semaine, sur le stade Gilles Janin à Saint-Apollinaire.

Pauline Roger est infirmière, passionnée de rugby et présidente de l'association RUBies, Rugby Union Bien-être Santé Copier

Pauline Roger, infirmière et passionnée de rugby, a fondé il y a un an avec deux amies, l'association Rugby Union Bien-être Santé (RUBies) © Radio France - Stéphanie Perenon

"Quand on est sur le terrain, la maladie n'existe plus" -Murielle 49 ans, atteinte d'un cancer en récidive

Une activité sportive encadrée par l'association qui réunit des professionnels de la santé et des malades sur un même terrain. "C'est important de ne pas être qu'entre malades" souligne Murielle, qui a toujours fait beaucoup de sport mais jamais de sport collectif, "ça offre une autre perspective que celle des malades". Et puis, le sport permet "de sentir son corps qui vit, et pour la tête aussi ça fait du bien" précise Florence, contrôleuse de gestion, en rémission après un cancer du sein détecté l'an dernier.

Rencontre avec trois membres de l'équipe des Guerrières au sein de l'association des RUBies Copier

Une exposition photos autour des RUBies est à découvrir jusqu'au 4 novembre prochain dans le hall du Centre Georges-François Leclerc à Dijon.