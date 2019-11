"Quand les médecins commencent à faire grève c'est qu'il se passe des choses graves" (Michel Roy)

L'appel national à la grève lancé par le collectif Inter-Hôpitaux et relayé par les syndicats de la fonction publique hospitalière est largement relayé dans la Loire et la Haute-Loire, notamment au CHU de Saint-Étienne, où les médecins se mobilisent ce jeudi, comme le docteur Michel Roy.

Le docteur Michel Roy, coordonnateur de la gestion des risques au CHU de Saint-Étienne, se dit "inquiet de nature". Mais il s'inquiète depuis longtemps déjà pour l'avenir des hôpitaux : "je suis employé du CHU depuis trente ans à des degrés divers, j'ai participé à la commission médicale d'établissement depuis huit ans, et _je vois quand-même de par mon métier une lente et inexorable dégradation des choses sur l'hôpital public_". Il cite en exemple le manque d'attractivité de la médecine hospitalière dans le public, pour des raisons de salaires notamment.

La situation est suffisamment grave pour que ce médecin du CHU de Saint-Étienne se mette en grève ce jeudi, comme plusieurs de ses confrères. "Quand les médecins commencent à faire grève, c'est qu'il se passe des choses graves, en tout cas à l'hôpital", commente le Dr. Roy. Il a prévu de participer au sit-in organisé à 13 heures dans le hall AB de l'Hôpital nord, puis à la manifestation stéphanoise qui partira de la Bourse du Travail à 14h30.

Quelle santé on veut pour notre population en 2020 ?

Parmi les autres rassemblements prévus dans la Loire et la Haute-Loire, il y a un rendez-vous à Feurs, devant le Centre hospitalier du Forez à 11 heures. Des personnels des Ehpad aussi débrayent, à Saint-Étienne ou encore à Yssingeaux. Cette mobilisation générale s'explique selon le docteur Roy parce nous sommes à un tournant. "La discussion est très politique, ça va peut-être au-delà des décisions ministérielles", explique-t-il, et pour lui la question centrale c'est "quelle santé on veut pour notre population en 2020 ?". "Très clairement, _on avait un système de santé extrêmement performant dans les années 80-90, et on est en train de revenir en arrière_; je voudrais qu'on arrive dans la situation de la Grande-Bretagne où il fallait plusieurs mois pour avoir des examens", ajoute le médecin du CHU de Saint-Étienne.