"Quand vos poumons ne fonctionnent qu'à 22 %, vous comprenez l'utilité du masque", Alain rescapé du covid

Nouvelle preuve que les cas graves de coronavirus ne frappent pas que les personnes les plus âgées : Alain n'a que 62 ans quand il est contaminé mais son état empire au point de devoir être admis à l'Hôpital Lavéran courant octobre.

Dans une émission consacrée au masque désormais obligatoire dans les écoles, ce Marseillais témoigne en direct sur France Bleu Provence : "Quand j'entre au service de soins intensifs, mes poumons ne fonctionnent plus qu'à 22 %, une aide respiratoire m'est indispensable. Au bout du 5è jour, un médecin m'avoue : "On ne savait pas si vous alliez rester en vie".

Alain a su tirer les leçons de son long séjour à l'hôpital : "Quand vous perdez 78 % de votre capacité respiratoire, je vous assure que vous comprenez l'utilité du masque, même chez les plus jeunes. Maintenant quand je sors, je le porte systématiquement, je me mets du gel hydroalcoolique, je me lave les mains très souvent."