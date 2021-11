Quatre ans de travaux, 45 millions d'euros de budget : le centre Georges-François-Leclerc s'agrandit

Alors que ses activités ont augmenté de plus 50% ces dernières années, le centre anti-cancer Georges-François-Leclerc (CGFL) de Dijon s'agrandit. Un chantier colossal de 45 millions d'euros financé en partie par le Conseil Régional via des fonds européens et par le centre lui-même. Le tout va durer quatre ans, mais le directeur général du centre, le Professeur Charles Coutant assure que ses travaux ne vont pas perturber les soins actuels et à venir.

le centre avec ses deux nouveaux bâtiments et son accueil agrandit - Centre Georges-François-Leclerc (CGFL)

Le parcours de soin au cœur du projet

Le but est de rendre le centre plus accessible aux patients et de leur éviter de monter et descendre les étages à tout va comme c'est actuellement le cas. "Nous avons repensé l'accueil des patients et leur prise en charge. Nous allons créer un espace d'accueil et de consultations externes. Comme cela, un patient pourra voir au même endroit un médecin et un chirurgien par exemple, cette coopération entre les professionnels est très importante pour mieux s'occuper du patient." raconte le Pr. Charles Coutant.

Les 36 chambres doubles du centre seront toutes transformées en chambres individuelles "Pour des questions sanitaires liées au Covid mais aussi pour des questions de confidentialité et d'intimité du patient." D'ailleurs, l'accueil est repensé en une série de box individuels, pour améliorer cette confidentialité.

Un parking souterrain de 80 places va aussi être créé, ainsi qu'un dépose-minute. Pour l'instant, un parking provisoire installé sur le terrain du CHU, est en place pour permettre aux patients d'accéder au centre sans difficulté.

Les travaux ont déjà commencé devant le centre Georges-François-Leclerc (CGFL) de Dijon © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Améliorer l'espace de travail du personnel

En plus des 23 000 patients qui viennent de toute la région (la moitié seulement vient de Côte d'Or), le personnel va aussi bénéficier de ses travaux. "On est passé de 450 à 900 salariés en dix ans, c'est important que le personnel se sente bien, surtout dans cette spécialité où le quotidien est très dur." Le nouveau centre sera donc équipée d'une salle de sport accessible aux patients et aux soignants, d'une salle de repos "digne de ce nom" et d'une cafétéria. L'espace de recherche contre le cancer va lui aussi gagner de l'espace, car le centre lui consacre 12 millions par an, soit 10% de son budget.

Des travaux réalisés par des entreprises locales

Le nouveau bâtiment de 10 étages, celui de 3 étages et le 5e étage rajouté sur le bâtiment actuel ont été dessiné par un architecte dijonnais, Hervé Madiot. La plupart des entreprises qui participent au chantier sont bourguignonnes ou françaises car comme l'explique le Pr. Coutant : "cela nous tenait vraiment à cœur de travailler avec des entreprises locales et de penser au maximum à l'environnement." Les travaux devraient se finir en 2025.