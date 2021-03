Quatre cas de covid chez les compagnons d'Emmaüs La Couronne, la salle de vente fermée

Emmaüs La Couronne ferme sa salle de vente et arrête les livraisons à cause de quatre compagnons positifs au covid 19.

L'ARS a demandé à la communauté d'Emmaüs à La Couronne près d'Angoulême de fermer sa salle de vente. Par précaution, il n'y a plus non plus de ramassage et de livraison, sauf pour les livraisons de solidarité. Le dépôt reste ouvert. En cause ? Un premier compagnon d'Emmaüs a été testé positif au covid-19 le 30 mars. Trois cas contacts ont aussi été testés positifs. Les quatre compagnons ont été mis à l'isolement. L'ARS a donc décidé de lancer une campagne de test massif pour toute la communauté. Le site de Châteaubernard lui continue de fonctionner normalement.