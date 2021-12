Quatre centres de vaccination de Dordogne vont pouvoir vacciner les 5-11 ans

Quatre centres de vaccination à Sarlat, Périgueux, Villefranche-du-Périgord et Ribérac vont pouvoir vacciner les enfants entre 5 et 11 ans.

Pour accélérer la vaccination des enfants, quatre centres vont accueillir les 5-11 ans. A partir de la semaine prochaine, les centres de vaccination de Périgueux, de Sarlat et de Ribérac accueilleront les enfants. C'est ce qu'a annoncé ce mardi 28 décembre le préfet de la Dordogne Jean-Sébastien Lamontagne, en visite à la Filature à Périgueux. Des créneaux sont d'ores et déjà disponibles sur Doctolib. A partir du 8 janvier, la maison de santé pluridisciplinaire de Villefranche-du-Périgord accueillera elle aussi les enfants, le samedi matin.

La maison de santé pluridisciplinaire de Lanouaille vaccine elle aussi les 5-11 ans, mais uniquement ceux de sa patientèle.

Les enfants sont vaccinés avec la forme pédiatrique du vaccin Pfizer, qui est trois fois moins dosé que le vaccin adulte.

De nombreux créneaux déjà réservés à la Filature

A la Filature, où la vaccination des enfants a déjà débuté depuis le 22 décembre, une ligne pédiatrique leur est dédiée. Et tous les rendez-vous sont pris jusqu'au 9 janvier inclus. "Nous avons 40 enfants en rendez-vous pris par demi-journée jusqu'au 9 janvier", indique Anne-Marie Melon, la responsable du centre. De nouvelles plages seront ouvertes dans les prochains jours. Pendant les vacances scolaires, les enfants peuvent être vaccinés les lundis et mercredis de 14h à 18h. A partir de la rentrée, ils pourront être vaccinés les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.