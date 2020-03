Quatre conseils d'un spécialiste de l'hygiène de l'hôpital du Mans pour protéger son intérieur du coronavirus

Pas de grand changement par rapport à votre ménage habituel, mais quelques gestes peuvent aider à limiter la propagation du coronavirus chez vous. Eric Tricot est cadre de santé au service d'hygiène et de prévention des infections nosocomiales à l'hôpital du Mans. Il coordonne également le réseau Lutin 72, le relais territorial de l'hygiène en Sarthe. Ce spécialiste livre à France Bleu Maine ses conseils pour ne pas contaminer son domicile. "Il n'y a pas lieu de changer la technique d'entretien de son intérieur", commence Eric Tricot. Vous pouvez donc garder les mêmes produits et la même fréquence d'entretien qu'en temps normal.

1. Lavez une à deux fois par jour les objets touchés régulièrement par les mains

Seuls quelques endroits et objets méritent un nettoyage plus fréquent. "On peut insister sur ce qui est touché par les mains : les poignées de porte, les interrupteurs, les robinets", précise Eric Tricot, cadre au service hygiène du centre hospitalier du Mans. Pas besoin d'utiliser de l'alcool à 90° pour désinfecter ces surfaces, les produits habituels fonctionnent très bien. "On recommande de se laver les mains à l'eau et au savon, donc ça suffit pour ces objets également." Selon le spécialiste, ils peuvent être nettoyés une, deux ou trois fois par jour.

2. Rangez les courses dès que vous les ramenez chez vous

Une auditrice de France Bleu Maine confiait à l'antenne, lundi 16 mars, qu'elle craignait de contaminer l'intérieur de son domicile en ramenant ses courses. Elle voulait notamment savoir pendant combien de temps le coronavirus reste sur une surface. "Le plus important c'est de se laver les mains après avoir entreposé les courses dans les placards. D'après les connaissances actuelles, _le virus ne survit que quelques heures dans l'environnement_", explique Eric Tricot, chargé de l'hygiène à l'hôpital du Mans.

"Au bout de quelques heures, il n'y a plus aucun risque à manipuler ses courses."

3. Limitez vos allées et venues

Ce qui est important, avant toute chose, c'est d'arrêter de sortir de chez soi inutilement. Eric Tricot souligne : "L'idée c'est de ne pas faire entrer et sortir le virus du domicile à l'extérieur." Le mieux est de limiter les déplacements au strict minimum. Par exemple, de ne pas aller faire les courses deux fois par jour, mais de privilégier des pleins de courses un peu plus conséquents (sans non plus dévaliser les rayons de pâtes et de papier toilette). De même, il faut éviter de faire rentrer chez vous des personnes qui n'habitent pas ici.

4. Respectez les gestes barrière

Autres précautions essentielles : les gestes barrière.