Quatre hôpitaux en tension en Moselle : "80% des patients en réanimation sont non-vaccinés"

Après les annonces du gouvernement lundi soir, le Préfet de la Moselle a fait le point ce mardi sur la situation sanitaire en Moselle. L'épidémie, comme ailleurs en France, a fortement progressé dans le département. Si l'on prend en compte le taux d'incidence par exemple, nous étions début octobre à seulement 40 cas positifs pour 100.000 habitants, 60 cas un mois plus tard, début novembre, et 353 cas en ce début décembre. 75% des Mosellans ont reçu deux doses de vaccin anti-covid, 76% une dose et 182.000 personnes ont reçu leur 3e dose de rappel

Le taux d'occupation en réanimation est de 93%

Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid a également triplé en trois semaines, pour atteindre aujourd'hui 222 patients dont 26 en réanimation. Le taux d'occupation en réanimation, tous malades confondus, est de 93%. Résultat : quatre hôpitaux mosellans sont désormais déclarés en tension (CHR Metz-Thionville, clinique Claude Bernard à Metz, Hôpitaux privés de Metz et hôpital de Sarreguemines).

Il faut laisser repartir des patients à domicile, même si on aurait aimé les garder 24h de plus, mais on ne peut pas

Céline Robert est cheffe du service des maladies infectieuses au CHR de Mercy, elle confirme cette tension : "C'est le jeu de chaises musicales, les urgences nous sollicitent, il faut vite trouver des lits, et de l'autre côté, il faut laisser repartir des patients à domicile, même si on aurait aimé les garder 24h de plus, mais on ne peut pas." La médecin précise par ailleurs que "80% des personnes en réanimation sont non-vaccinées, dont des personnes de plus en plus jeunes. Lundi, deux patients qui sont repartis chez eux avaient entre 35 et 48 ans. Si ces personnes avaient été vaccinées, elles n'auraient pas en quelque sorte embouteillé l'hôpital".

Pas de restrictions supplémentaires sur les marchés de Noël

Malgré tout, il n'y aura pas de restrictions supplémentaires sur les marchés de Noël en Moselle, mais le préfet de la Moselle appelle à la prudence dans tous les moments de convivialité en cette fin d'année. Que ce soit les marchés de Noël dans des espaces fermés comme à Metz, ou ceux qui se déroulent sans barrière sur la voie publique, il n'y aura pas d'interdiction de boire ou manger sur place. "Pas de changement mais de la prudence", explique le préfet de la Moselle Laurent Touvet. Prudence aussi dans les entreprises, où les buffets et boissons ne sont pas recommandés, même si les gestes barrières peuvent être respectés. Sinon "mieux vaut renoncer à ces moments de convivialité", conclut le préfet.

Médecins libéral et hôpital se préparent à la vaccination des enfants

Les autorités de santé n'ont pas encore donné leur feu vert pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans mais à Metz, le professeur Sophie Siegrist, médecin libérale, vice-présidente de la CPST (communauté professionnelle territoriale de santé) et enseignante en fac de médecine, s'y prépare. A l'hôpital aussi, on commence à penser à la vaccination des plus jeunes, et, pour plus de confort pour eux, "ce ne sera sans doute pas dans les mêmes lieux que les adultes, nous réfléchissons à des filières spécifiques, dédiées aux enfants", précise la directrice du centre hospitalier de Metz-Thionville, Marie Odile Saillard. La vaccination des 5-11 ans débutera le 15 décembre pour ceux qui présentent des fragilités. Pour tous les enfants, ça pourrait être autorisé d'ici la fin de l'année.