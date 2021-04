Quatre questions pour tout savoir sur l'utilisation des autotests

Les autotests permettent de se dépister soi-même pour rechercher la présence du covid-19, Ils sont arrivés dans l'Yonne. Claudie Trémaud, pharmacienne à Auxerre répond à nos questions.

Quels sont les conditions autour de la vente des autotests ?

Il faut avoir 15 ans, ne pas avoir de symptômes et ne pas être cas contact. Comme il y a des conditions, ces tests ne sont pas mis en libre service dans l'officine

Quels sont les obligations du Pharmaciens ?

Au moment de la délivrance, on a une obligation de conseil, c'est à dire qu'on ouvre la boite . On présente tout le matériel à la personne qui vient acheter l'autotest et on lui explique le geste. On lui délivre aussi un mode d'emploi très détaillé parce qu'il faut savoir que le geste demande une petite manipulation. Il faut effectivement entrer dans le nez l'écouvillon de manière verticale et ensuite basculer le test horizontalement, pour aller un peu plus loin. Il ne s'agit pas uniquement de gratter le bord du nez. Il faut quand même pénétrer un peu dans la cavité nasale.

Les boites d'autotest comportent écouvillons, flacons, capsules et modes d'emploi pour 5 tests à faire chez soi © Radio France - Anne-Natacha Bouillon

Que doit on faire si on est positif ?

Si le test est positif, il faut s'isoler. Allez faire un test PCR impérativement pour qu'on puisse confirmer le diagnostic et tester le virus ainsi on pourra avoir une notion épidémiologique de la circulation de notre virus, c'est très important.

Combien ça coûte ?

Le prix est réglementé. Nous n'avons reçu pour le moment que des boites de 5 à 30 euros. Début mai, nous recevrons des tests individuels à 6 euros.

Ces autotests sont gratuits pour les salariés de service à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que pour les accompagnants de ces personnes.