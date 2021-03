Quatre vaccinodromes en service en Bretagne dès le 5 avril

Avec ces vaccinodromes, l'objectif est d'augmenter les capacités de vaccination de la population bretonne. "Un centre de grande capacité sera ouvert dans chacun des quatre département breton dès le mois d'avril" a assuré ce vendredi 26 mars, le préfet de Bretagne, Emmanuel Berthier.

A Rennes, ce vaccinodrome sera installé au stade Robert Poirier, situé sur le campus de Villejean. Dès le 5 avril, il permettra de réaliser 1000 injections par jour, une capacité qui pourra monter progressivement en puissance, "tout en s’adaptant aux volumes de doses de vaccin disponibles"indique la préfecture. Le service départemental d'incendie et de secours assurera son fonctionnement. Une trentaine d’agents seront mis à disposition : médecins et infirmiers sapeurs-pompiers du service de santé, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs et techniques, personnel médical et agents du conseil départemental.

A Vannes, le centre sportif de Kercado sera utilisé comme vaccinodrome. L'équipement est mis à disposition par la ville de Vannes. Il ouvrir le 6 avril. Il permettra de réaliser 5.000 vaccins chaque semaine.

Des lieux doivent également être choisis dans les Côtes d'Armor et le Finistère.

Dans ces centres, au moins, 2.000 injections par semaine seront réalisées, voir beaucoup plus. Il s'agira de doses Pfizer et Moderna. Ces centres ont vocation à fonctionner jusqu'à la fin de l'été.