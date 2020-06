Quatre voiturettes électriques données par le Rotary Club pour les enfants de l'hôpital de Valence

Les voiturettes électriques sont des petits bolides, répliques de BMW. Ce don du Rotary Club a été accueilli avec joie par les équipes soignantes qui remercie l'association.

Les représentants du Rotary Club et les équipes de l'hôpital de Valence (Drôme) à la remise des voiturettes © Radio France - Nathalie Rodrigues

Tout un parcours est dessiné entre le service pédiatrie et le bloc opératoire : des stops, feux rouge, cédez le passage, et un cheminement au sol ont été matérialisés. Un jeu pour les enfants souligne Aurore Besset, cadre de santé aux urgences et hôpital de jour pédiatrique de l'hôpital de Valence : "ça fait du bien à tout le monde parce que les parents qui accompagnent jusqu'au bloc opératoire ont le sourire de voir leur enfant qui n'est pas en pleurs, qui n'est pas stressé et puis l'enfant, il prend ça comme un jeu. Ce n'est pas évident pour lui, il est hospitalisé, il est dans un environnement qu'il ne connaît pas, il va subir une opération, c'est donc une distraction très appréciée, et les enfants montent volontiers dans cette petite voiture."

L'hôpital de Valence avait déjà une voiturette, qui commence à montrer des signes de faiblesse. Anne-Marie Vieljeuf, présidente du Rotary Club Drôme Porte du soleil et maman d'un petit garçon a pu tester il y a quelques mois : "mon fils est monté dans la voiture et alors vraiment, je n'avais plus d'importance à ses yeux!" s'amuse t'elle, "et il est allé très sereinement vers la salle d'opération."

Ces dons du Rotary Club ont été organisés au niveau régional, à l'initiative de la femme du gouverneur. Des voiturettes sont donnés à 18 établissements en tout, dont Romans, Montélimar, Annonay, Aubenas, et la clinique Pasteur à Guilherand-Granges. Des casques de réalité virtuelle ont également été offerts pour que les adolescents et pré-adolescents aient des images divertissantes à visionner avant l'opération. Coût global de l'opération : 20 000 euros.