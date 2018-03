Que faire de vos médicaments non-utilisés ou périmés ?

Par Hélène Fromenty, France Bleu Nord

Les officines du Nord et du Pas-de-Calais ont collecté plus de 800 tonnes de médicaments non-utilisés ou périmés en 2016. Des produits qui pourront être recyclés et transformés en énergie. L'occasion de rappeler les bons gestes à adopter devant votre armoire à pharmacie.