La maternité de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô connait un boum des naissances

À la maternité de l’hôpital de Saint-Lô (Manche), on se pose des questions. Depuis cet été, le service enregistre de façon surprenante une hausse sensible des naissances.

Alors que l'on est plutôt dans un contexte national de baisse de la natalité (-3%) et que l’activité diminue continuellement dans les maternités d’Avranches et de Cherbourg. Surprise ! À Saint-Lô, c'est le baby-boom ! Sur quatre mois, la maternité de l’hôpital Mémorial a enregistré une hausse de 25 % du nombre des naissances. Un chiffre qui pose question. Le docteur Pierre Balouet, gynécologue obstétricien , le chef du pôle Chirurgie femme-enfant à l’hôpital Mémorial de Saint-Lô : "Avant 2012 il y avait 1000 accouchements par an, en 2012 avec la fermeture de la maternité de Vire on est passé à 1200, en 2016 avec la fermeture de la maternité privée de Coutances on est passé à 1600 et comme les structures de soins n'ont pas bougé on s'attendait à un maintient avec la baisse de la natalité progressivement visible. Et là on observe une cadence qui nous mettrait à 1800 accouchements par an à la fin de l'année. On ne sait pas ce qui se passe. Il faut voir si le phénomène est durable dans le temps".

Et si Saint-Lô profitait encore de la fermeture de Coutances ?

A Cherbourg, le directeur de l'hôpital public du Cotentin a lui une explication simple, selon Maxime Morin, Saint-Lô va encore "aspirer" pendant quelques années l'ancien flux de la maternité de Coutances : "Quand il y a ces mécaniques de fermetures notamment des maternités c'est jamais quelque chose qui se met en place immédiatement. Sur 2 ou 3 ans les familles ont des stratégies et Saint-Lô a améliorer son service. Il va falloir voir comment se traduit cet impact dans leur territoire mais je pense que l'essentiel est dû et pour quelques année encore à la fermeture de la maternité de Coutances. A Cherbourg on a vu très peu de gens de Coutances venir accoucher chez nous. On est trop loin pour eux".

A Saint-Lô si ça continue il faudra pousser les murs

A Cherbourg, 98% des gens qui habitent le secteur accouchent à l'hôpital de Cherbourg mais depuis 5 ans il y a une baisse de la natalité en France comme en Normandie autour de 3%. Voilà pourquoi il y a 5 ans on était autour de 1800 accouchements par an à Cherbourg et on sera sans doute autour de 1800 à la fin de l'année. La maternité d'Avranches est autour des 1200 accouchements par an mais comme sur Cherbourg cela diminue d'années en années dû à la baisse de la natalité. Si le phénomène de hausse persiste à Saint-Lô l'hôpital n'exclue pas d'agrandir les locaux.