Quel avenir pour l'hôpital Pasteur à Cherbourg, s'inquiète FO qui représente la majorité des salariés ? Le syndicat a tiré la sonnette d'alarme ce jeudi, à l'occasion de son assemblée générale annuelle. Le déficit en 2017 était de 22 millions d'euros, ce sera pire en 2018 prévient FO : le déficit est estimé à 26 millions. L'ARS, l'Agence régionale de Santé, chargée au nom du ministère de valider les budgets, risque d'exiger de nouveaux efforts et de réduire encore les moyens.

Pour Sandrine Gamblin, secrétaire FO du Centre hospitalier public du Cotentin, on est en train de démembrer petit à petit l'hôpital de Cherbourg :

On a déjà fait tous les efforts possibles, on ne peut pas fermer un hôpital sans rien à la place, l'hôpital le plus proche est à Caen, ce n'est pas possible ! Ce n'est pas parce qu'on habite tout au bout d'un département qu'on doit être moins bien soigné !