Quel avenir pour le vaccinodrome de Perpignan, six mois après son ouverture ?

Depuis un mois le centre de vaccination de Perpignan, installé au Parc des Expositions, connait une nette baisse d'activité. Au vaccinodrome de Perpignan, on compte 200 vaccinations par jour contre 2 000 par jour au plus fort de l'épidémie de Covid 19. Faut-il donc déménager le centre de vaccination de Perpignan dans un espace plus réduit, face à une telle baisse de l'activité? Le responsable du centre de vaccination et la mairie de Perpignan doivent échanger sur le sujet dans les prochains jours.

Dix fois moins de vaccination par jour au centre de vaccination

Depuis un mois, il y a beaucoup de monde au Parc des Expositions de Perpignan, comme l'explique le responsable du centre Docteur Jean Louis Bolte : "Depuis le 9 avril jusqu'à début septembre, nous avons tourné à plein régime, la vaccination se faisait sept jours sur sept. Depuis un mois, l'activité a ralenti parce qu'il y a beaucoup de gens vaccinés. Actuellement on vaccine entre 180 et 200 personnes par jour, c'est dix fois moins qu'avant." Forcément avec une telle baisse d'activité, le vaccinodrome est désormais ouvert uniquement le matin en semaine de 9h à 13h et depuis une semaine, le centre est fermé le dimanche.

Le vaccinodrome de Perpignan devrait bientôt déménager

Avec seulement 200 vaccinations par jour, le centre des expositions est désormais trop grand, comme l'explique le Docteur Jean Louis Bolte : "Nous avions une réunion prévue ce lundi avec la mairie de Perpignan pour discuter de l'avenir du vaccinodrome. Cette réunion a été annulée au dernier moment mais nous allons en discuter prochainement. Ce local est hors norme, il est trop grand pour l'activité que nous avons. Nous allons discuter de la fermeture de ce vaccinodrome et de l'ouverture d'un centre de vaccination plus petit à Perpignan. Il faut que cela soit accessible, avec un grand parking et bien placé à Perpignan."

Hors de question pour l'instant de fermer le vaccinodrome, l'objectif est de trouver un lieu adéquat. Docteur Jean Louis Bolte, responsable du centre de vaccination de Perpignan

Des personnes viennent toujours s'y faire vacciner, certains viennent pour leur première dose, d'autres reçoivent leur troisième dose, précise le Docteur Jean Louis Bolte : "Ce samedi 9 octobre nous avons eu un pic d'activité avec 400 personnes vaccinées. Le 15 octobre les tests PCR vont être déremboursés donc certaines personnes s'inquiètent et viennent se faire vacciner. On a eu des personnes âgées qui n'étaient pas encore du tout vaccinées, elles viennent faire leur première dose. C'est une très bonne chose. On commence à vacciner les personnes qui ont besoin d'une troisième dose et encore beaucoup d'adolescents viennent se faire vacciner également." Avec le déremboursement des tests PCR, ce vendredi 15 octobre, le responsable du centre de vaccination a décidé de renforcer les équipes présentes dans le centre de vaccination ces prochains jours pour faire face à un nouvel afflux de primo-vaccinés. Depuis avril dernier, 209 000 personnes ont été vaccinées au total dans ce centre de vaccination de Perpignan.