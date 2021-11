Quel bilan pour nos stations thermales en Pays de Savoie ?

Doucement, mais sûrement. L'année 2021 restera l'année de la reprise pour les thermes. Après une année 2020 catastrophique, près de 300 000 curistes sont revenus dans les stations thermales françaises en 2021. C'est moitié moins qu'avant la crise sanitaire. Chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'année 2021 représente 45% du chiffre d'affaires de 2019.

France Bleu Pays de Savoie a souhaité illustrer cette tendance dans la troisième station thermale de France aux Thermes Chevalley d'Aix-les-Bains, ainsi qu'aux Thermes de la Léchère.

L'année est difficile, on compte 40% de curiste en moins aux Thermes Chevalley en 2021 - Julien Bourgeois

Les curistes globalement au rendez-vous

Responsable technique depuis huit ans aux Thermes Chevalley, Julien Bourgeois dresse le bilan de la troisième station thermale française : "En termes de chiffre d'affaires, c'est difficile parce qu'on a perdu entre 40 et 45% de curistes en 2021 par rapport à 2019. On fait aussi face à un manque de saisonniers. Normalement, on les recrute à la mi-mai pour la saison, une trentaine de ces saisonniers ne sont pas revenus, ce n'était pas évident pour répondre à la clientèle."

Plus de 2.200 curistes foulent chaque jour les Thermes Chevalley à Aix-les-Bains. © Radio France - Louis Fontaine

En revanche, aux Thermes de la Léchère (Savoie), la saison thermale est terminée. Le chiffre d'affaires de 2021 représente la moitié de celui d'une année normale. C'est peu, mais dans le contexte sanitaire actuel, c'est déjà une petite victoire pour Thierry Thomas, le directeur : "C'est moins pire que ce qu'on avait prévu. On a fait une saison avec la moitié des touristes. Une saison normale dans le contexte habituel, ce sont plus de 6.000 curistes qui viennent chez nous, là, ça tournait plus autour de 3.000. On est encore un peu dans l'incertitude pour l'an prochain. Notre fréquentation à 100% devrait revenir en 2023."

Optimiste pour 2022

La fréquentation aux Thermes Chevalley est en baisse de 10% depuis le mois de septembre, mais la direction est optimiste : "Oui, nous ne sommes pas pleins jusqu'au 18 décembre, mais nous avons de quoi être optimiste pour 2022. Nos personnels, nos curistes se sont acclimatés au protocole sanitaire. Les conditions sont optimales et puis, les curistes qui ont vu leur cure repoussée ont envie de revenir. C'est vrai qu'avec la pandémie, les curistes prévoient moins à l'avance pour réserver, mais chaque jour en échangeant avec eux, on comprend que le besoin est réel, on est sur la bonne voie" souligne Julien Bourgeois.