Quelle qualité de vie au travail dans la région Auvergne Rhône-Alpes ?

Les chiffres sont flatteurs. Malakoff Médéric vient de sortir une étude où 91 % des salariés de la région pensent qu’il fait bon vivre en Auvergne Rhône-Alpes, et 77 % d’entre eux estiment que leur région est dynamique d’un point de vue économique, contre 68 % au niveau national.

C’est une étude positive que livre Malakoff Médéric sur la santé et la qualité de vie au travail de la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes. La qualité de vie dans l'entreprise est considéré comme bonne pour 2/3 des salariés. Elle est cependant un peu plus faible que la moyenne nationale (64% vs 70% au niveau national).

La région est perçue comme attractive (91% des salariés) ou il fait bon vivre avec un dynamisme économique (77%). 68 % des salariés de la région sont contents de venir travailler, et 60 % disent avoir la possibilité de développer leurs compétences professionnelles. Le baromètre montre que l’ambiance et les relations avec les collègues est déterminants de la qualité de vie au travail : pour 49 % d’entre eux, et le relationnel au bureau ainsi l'intérêt de son métier sont importants pour se sentir bien.

Tout n'est pas encore parfait. 41 % de salariés estiment que leur rythme de travail s’est accéléré au cours des 12 derniers mois. 32% souhaiteraient plus de reconnaissance au quotidien. Il reste donc des améliorations à faire