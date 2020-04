Quelles maternités interdisent aux papas d'assister aux accouchements en région Centre-Val-de-Loire ?

C'est le plus beau moment d'une vie, mais certains papas en sont pourtant privés. A cause de l'épidémie de Coronavirus, en France, des maternités interdisent la présence des papas lors des accouchements.

En région Centre Val de Loire, c'est le cas de la maternité du pôle Santé Léonard de Vinci à Chambray-les-Tours. Décision prise la semaine dernière par la cellule Covid 19 mise en place par cette clinique.

Pour protéger le personnel soignant, la maman et le bébé. Et parce que chez nous, il est impossible d'organiser un double flux au niveau de la maternité pour pouvoir permettre la circulation des papas en toute sécurité", Dr Charlotte Jeanneret-Grosjean, gynécologue obstétricienne au Pôle Santé Vinci

Une décision difficile pour les parents comme pour le personnel médical

Charlotte Jeanneret-Grosjean rappelle que "la maternité n'est pas la médecine de tous les jours.Il y a beaucoup d'émotions." En priver les papas est donc tout sauf évident.

L'annonce a été très difficile, c'est évidemment une déception mais après il n'y avait aucun moyen d'interférer sur cette décision. Il faut donc le prendre de la meilleure des manières possibles et faire avec", Camille et Nicolas de St-Martin-le-Beau

La maternité du Pôle Santé Vinci et ses équipes font tout pour accompagner au mieux la maman lors de l'accouchement. Même si rien ne remplacera la présence du père, un système de visioconférence est mis en place pour permettre au papa de vivre en direct l'heureux événement même s'il est à plusieurs dizaines de kilomètres de là.

C'est une fois qu'on en est privé que l'on mesure mieux la chance de pouvoir assister à l'accouchement, de pouvoir couper le cordon..." Nicolas

Surtout évitez d'accoucher à la maison

C'est le mot d'ordre lancé par le docteur Charlotte Jeanneret-Grosjean. Même si certains parents seraient tentés d'accoucher à la maison pour rester ensemble, il faut l'éviter.

S'il y a un soucis qui se passe à la maison lors de l'accouchement, c'est difficile de rajouter des prises en charge en urgence. Pompiers et Samu sont déjà très pris par l'épidémie"

Toutes les autres maternités de la région Centre acceptent encore les papas

Tours, Chinon, Blois ( hôpital et polyclinique ), Orléans, Saran, Châteauroux, Vierzon et Bourges. Toutes ces maternités tolèrent pour le moment la présence du papa lors de l'accouchement. Mais uniquement pour l'accouchement et s'ils ne présentent pas de symptômes suspects. En revanche, aucun papa ne pourra rester en chambre avec le bébé et la maman.