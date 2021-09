Quelles répercussions a l'obligation vaccinale en Vaucluse ?

En Vaucluse, les personnels de santé non vaccinés représentent entre 2 et 5% des effectifs des hôpitaux, ehpads, ambulanciers ou infirmiers libéraux

Fin de l'ultimatum ce mercredi pour les 2,7 millions de professionnels de santé concernés par l'obligation vaccinale. Hôpitaux, maisons de retraite, soignants libéraux, aides à domicile, pompiers, ambulanciers, tous doivent avoir au moins une dose de vaccin. Les contrevenants sont prévenus : ceux qui ne peuvent justifier d'une première injection, d'une contre-indication vaccinale ou d'une contamination récente "ne peuvent plus exercer leur activité". Ceux-là ont donc été suspendus ce 15 septembre.

98% des infirmiers libéraux vaccinés en Vaucluse

En Vaucluse, suivant les professions et les établissements, l'état des lieux n'est pas le même. Une très grande majorité des 1000 infirmiers libéraux du Vaucluse sont vaccinés. Catherine Kirnidis représente le Syndicat national des infirmiers libéraux dans le département : "98% de la profession est vaccinée. Globalement, tous les infirmiers que je rencontre, trouvent normal de se faire vacciner. On est au contact de personnes fragiles, de personnes âgées qui n'ont pas reçu leur 3e dose. L'obligation de se faire vacciner n'est pas mal perçue".

L'Agence régionale de santé est en train de recenser les infirmiers et infirmières libéraux qui refusent la vaccination. "Ceux-là risquent un déconventionnement temporaire, le temps de se mettre en règle. Et pour les plus récalcitrants, ça peut aller jusqu'à une interdiction d'exercer", explique Catherine Kirnidis.

Une quinzaine d'ambulanciers vauclusiens refusent la vaccination

Chez les ambulanciers, on estime à une quinzaine ceux qui ont dit "non" à l'obligation vaccinale sur les 600 que compte le Vaucluse. "Ce n'est pas un chiffre énorme, mais c'est une organisation, des plannings à revoir", explique Franck Foray, président des transports sanitaires urgents du Vaucluse. "On est en tension, on a des difficultés à répondre aux demandes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de répercussions sur la population. Toutes les demandes urgentes ou non urgentes sont assurées".

A l'hôpital de Vaison-la-Romaine, sur 280 personnels, six ont été suspendus ce mercredi. Un chiffre qui n'a pas d'impact sur le fonctionnement, selon le directeur Blaise Chamaret, qui gère aussi l'ehpad Frédéric Mistral. Les six professionnels sont en effet issus de différents services.

Le centre hospitalier de Montfavet suspend 103 personnes

Pour les plus gros établissements, comme le centre hospitalier de Montfavet, les chiffres des non vaccinés sont plus importants, aux alentours de 4%. "Nous employons 2250 personnes, il y a 103 personnes qui vont faire l'objet d'une suspension de travail et donc de rémunération. Il y a un médecin et une trentaine d'infirmiers parmi eux. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur l'activité", estime Jean-Pierre Staebler. Le directeur du centre hospitalier de Montfavet regrette de devoir suspendre ces personnels dans une période où il est très compliqué de recruter.