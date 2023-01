Quels bénéfices pour le mois sans alcool ?

C'est l'occasion de faire le point sur sa consommation d'alcool, de se rendre compte aussi -parfois- que l'on boit davantage que ce que l'on pense. Qu'est ce qu'une consommation excessive ? Pour le Docteur Faredj Cherickh, psychiatre et chef du service addictologie au CHU de Nice, cela peut être le fait de boire tous les jours, mais pas forcement ! Différents critères sont à prendre en compte. On peut aussi parler de seuil comme celui redéfini par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) qui préconise maximum un verre par jour pour une femme et deux pour un homme.

Le Dr Faredj Cherickh ajoute qu'il convient "d'éviter de boire quand ça va mal. Et jamais tout seul". "En cherchant dans l'alcool un refuge, un effet antidépresseur, on perd la notion de plaisir. Boire un peu d'alcool doit rester un plaisir, parmi tant d'autres. Il ne s'agit pas de se priver totalement d'alcool, mais de retrouver une liberté, celle de savoir sire stop et d'être capable de s'arrêter quand on veut."

Quels bénéfices du Dry January ?

L'alcool est aujourd'hui le deuxième facteur de risque de cancers évitables et entraîne 41. 000 décès par an en France.

En testant sa consommation et, en la limitant (voire en arrêtant totalement), les bénéfices sont rapidement visibles :

Au bout de deux ou trois jours, on se rend compte qu'on est mieux, on est mieux concentré, le sommeil s'améliore et la qualité de la peau est améliorée. Autre effet rapidement observé : la perte de poids. Rien qu'en diminuant sa consommation. En perdant du poids, on bouge davantage, on est ainsi mieux dans sa peau, dans sa tête. On peut aussi éviter le diabète de 30 % ou les maladies cardio vasculaires. Enfin pour se motiver on peut garder à l'esprit que les enfants sont dans le mimétisme...

Le mois sans alcool c'est en ce moment, vous avez jusqu'à la fin du mois pour relever le défi... et plus si affinités ?