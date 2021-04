Quels films seront à l'affiche pour la réouverture des cinémas le 19 mai ?

L'on pourra retrouver le chemin des salles de cinéma le 19 mai prochain. Une date annoncée par Emmanuel Macron et attendue par les professionnels du secteur et les amoureux du Septième art. De nombreux films seront proposés dès le premier jour de sortie, comme "Adieu les cons" d'Albert Dupontel.

Les amoureux et amoureuses du Septième art auront l'embarras du choix à partir du 19 mai. C'est la date choisie par le gouvernement pour rouvrir les salles de cinéma, selon le calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron. Une vingtaine de films seront à l'affiche dès cette première semaine de réouverture, selon un décompte du Film français. Parmi eux, des films primés aux César et aux Oscars, ainsi que des films prévus en octobre 2020, dont l'exploitation en salles avait été brutalement arrêtée par le second confinement.

Les salles de cinéma nous feront (re)découvrir plusieurs films d’octobre sortis juste avant le second confinement de cet automne.

Ce sera ainsi le cas de la comédie d'Albert Dupontel, "Adieu les cons", récompensée sept fois aux César.

La comédie absurde de Quentin Dupieux, "Mandibules" sera aussi à l'affiche. Le film avait été présenté à la dernière Mostra de Venise. Au casting, l'on retrouve les deux humoristes du Palma Show ainsi que l'actrice Adèle Exarchopoulos.

Les spectateurs et spectatrices pouront retrouver le drame de Maïwenn, "ADN", sorti la veille du second confinement. Cette œuvre retrace l'histoire d'une famille bousculée par le décès du patriarche. Maïwenn a pu s'entourer d'un casting impressionnant, avec notamment Fanny Ardant et Louis Garrel.

Au programme également : "Seize Printemps", le premier film de Suzanne Lindon, "Garçon Chiffon", de Nicolas Maury, "L'étreinte", réalisé par Ludovic Bergery avec Emmanuelle Béart et Vincent Dedienne, "Sous les étoiles de Paris" avec l'actrice Catherine Frot, "Envole-moi" de Christophe Barratier, avec dans le rôle-titre le petit-fils de "Bébel", Victor Belmondo.

Du côté des films étrangers, Viggo Mortensen fait son retour, cette fois derrière la caméra avec "Falling". Ce drame familial se penche sur la vieillesse et la relation entre un père et un fils.

Si les cinémas pourront rouvrir à partir du 19 mai, les salles devront respecter un strict protocole sanitaire, avec une jauge du nombre de spectateurs et spectatrices fixée à 35% de la capacité d'accueil. Il conviendra également respecter les horaires de couvre-feu.