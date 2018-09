Amiens, France

C'est aujourd'hui la 25eme journée mondiale de lutte contre Alzheimer. En France, cette maladie neurodégénérative touche 900 000 personnes. La plupart de ces malades sont des personnes âgées de plus de 80 ans. Mais "de plus en plus de personnes de moins de 60 ans sont diagnostiquées", explique Catherine Savignat. La présidente de l'association France Alzheimer dans la Somme est l'invitée de France Bleu Picardie ce vendredi.

Catherine Savignat est notamment revenu sur les premiers signes qui peuvent être ceux de la présence d'Alzheimer. Elle précise d'abord que "ce n'est pas parce que l'on a des signes que l'on est atteint de la maladie. Cela peut-être une dépression".

Perte de la mémoire courte

Le signe le plus important est "la perte de la mémoire immédiate", détaille Catherine Savignat. Si quelqu'un ne se rappelle plus une heure après de ce qu'il ou elle a mangé à midi. "Quand il y a plusieurs phases, plusieurs journées ou mois où cette mémoire est altérée, c'est un signe très important.

"Il y a aussi la désorientation dans l'espace", poursuit Catherine Savignat. "C'est à dire que l'on est chez soi mais on ne sait plus où se trouve la chambre, la cuisine, on confond les pièces". Et puis, indique encore la présidente de l'association dans la Somme "il y a des signes plus insidieux". Les changements de comportement d'une personne très sociable qui se renferme par exemple.

Consulter au centre mémoire

Lorsque ces signes sont repérés, notamment par les proches, France Alzheimer conseille de consulter le centre mémoire du CHU d'Amiens. Toutes ces informations, les bénévoles de France Alzheimer vont les répéter pendant toute cette journée mondiale. Un village Alzheimer est notamment installé à Garopole à Abbeville.