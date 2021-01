Quels sont les aliments à éviter pour la santé de notre foie ?

Le foie est un organe formidable qui se régénère, souffre en silence et protège le corps des toxines. Découvrons comment l'aider à aller mieux.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec et son invité Afsané Sabouhi, cheffe du service santé pour le magazine "Ça M’intéresse", nous aide à mieux connaître le foie, l'organe qui purge notre organisme et prend en charge tous nos excès.

La crise de foie n'existe pas

Ce qu'on appelle "la crise de foie" est le plus souvent une simple indigestion. Dans ce cas, ce sont l'estomac et les intestins qui se manifestent. Le foie, lui, est un organe qui souffre en silence car il a la particularité de pouvoir se régénérer de façon autonome. Il ne produit presque jamais de douleur et ne se rappelle à notre bon souvenir que lorsqu'il est trop abîmé.

Son rôle est pourtant essentiel. Le foie filtre notre sang des toxines qui seraient nocives pour l'organisme. En détruisant ces produits, il s'intoxique lui-même. C'est pourquoi il a besoin de se régénérer en permanence.

Afsané Sabouhi nous rappelle les aliments les plus agressifs avec notre foie. Si on pense immédiatement à l'alcool, il ne faut pas pour autant négliger les effets dévastateurs du gras sur cet organe. Plus surprenant, le sucre et en particulier le fructose, le sucre des fruits, est lui aussi l'ennemi du foie. On le trouve en excès dans des jus de fruits industriels, dans des sodas ou des plats préparés dont il faudrait limiter la consommation.

La maladie du foie gras

L'un des rôles du foie est de stocker le sucre. Il l'emmagasine puis le libère au fur et à mesure de la journée, en fonction de nos besoins en énergie. Si on consomme trop de sucre, le foie ne peut pas le stocker en l’état. Il le transforme alors en graisse et ses cellules se gorgent de ce gras pour le stocker. À la longue, les cellules du foie s'abîment et meurent provoquant une cirrhose, la même que celle dont on entend parler pour l’alcool.

Le foie est alors endommagé et il ne peut alors plus du tout jouer son rôle