J moins 1 avant le début de la vaccination grand public en France. Après les résidents d'EHPAD et les soignants de plus de 50 ans, quelque 5 millions de français sont invités à se faire vacciner. En Nouvelle-Aquitaine, l'Agence régionale de santé divulgue les premiers chiffres de la vaccination.

Quels sont les chiffres de la vaccination contre le Covid-19 en Vienne et Deux-Sèvres

En Nouvelle-Aquitaine, la campagne de vaccination accélère son déploiement. Depuis les premières injections le 4 janvier dernier, ce sont 34 689 vaccinations qui ont d’ores et déjà été réalisées, la plaçant parmi les régions ayant le plus vacciné en France. L’objectif fixé par le Premier Ministre de 1 million de vaccinations pour fin janvier, se traduit à l’échelle régionale par un objectif d’environ 100.000 vaccinations d’ici la fin du mois. Au 14 janvier, les chiffres étaient les suivants 9.009 personnes vaccinées parmi les publics prioritaires : résidents d'EHPAD et d'unités de soins longue durée. 25.680 professionnels de santé, sociaux-médicaux, de secours ou d'aide à domicile.

Dans le détail, on recense près de 3.500 vaccinés dans le Poitou : 2.234 dans la Vienne et 1.264 en Deux-Sèvres. Pour le lancement de la campagne grand public ce lundi, la région compte 90 centres de vaccination. En Nouvelle-Aquitaine, le vaccin Moderna sera disponible à partir de fin janvier, début février .